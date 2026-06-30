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'ये राजनीति के तेंदुलकर...', UBT के 'सिपाही' ने थामा शिंदे गुट का हाथ, तो भड़क उठे आदित्य ठाकरे; डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार का दिन काफी अहम रहा. शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता सचिन अहीर ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया. उन्हें आदित्य ठाकरे का करीबी माना जाता रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 30, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:27 PM IST
'ये राजनीति के तेंदुलकर...', UBT के 'सिपाही' ने थामा शिंदे गुट का हाथ, तो भड़क उठे आदित्य ठाकरे; डिप्टी सीएम ने क्या कहा?
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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