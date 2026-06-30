'ये राजनीति के तेंदुलकर...', UBT के 'सिपाही' ने थामा शिंदे गुट का हाथ, तो भड़क उठे आदित्य ठाकरे; डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

Maharashtra Politics: शिवसेना (UBT) को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है. यग घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब हाल में ही शिवसेन (UBT) के 6 लोकसभा सांसदों ने भी शिंदे के साथ जाने का फैसला किया था.
दरअसल, सचिन अहीर आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते रहे हैं. अहीर ने पाला बदलने के साथ एक बार फिर से महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया. सचिन अहीर के इस फैसले पर आदित्य ठाकरे का गुस्सा फूटा है.
महाराष्ट्र की राजनीति में इस कदम को ऑपरेशन टाइगर-3 के तौर पर देखा जा रहा है. इस बीच शिंदे गुट ने दावा किया है कि उद्धव खेमे के अभी कई विधायक पाला बदलने वाले हैं. गौर करने वाली बात है कि सचिन अहीर न केवल एक वरिष्ठ शिवसेना (UBT) नेता थे, बल्कि वर्ली निर्वाचन क्षेत्र में वह आदित्य ठाकरे के दाहिने हाथ माने जाते थे.
बता दें कि साल 2019 में जब आदित्य ठाकरे ने अपना चुनाव लड़ा था, तो एनसीपी में रहे सचिन अहीर को शिवसेना में लाया गया था. इसके बाद उन्हें वर्ली निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई.
जानकार मानते हैं कि आदित्य ठाकरे के सबसे करीबी सहयोगी और मुंबई के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले सचिन अहीर को शिवसेना शिंदे गुट में लाने के फैसले मातोश्री की चुनावी रणनीति को ध्वस्त करने का प्रयास किया है। अहीर के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के अपने संगठन को मजबूत करने के हालिया दावों को भी झटका लगा है.
अपने सबसे करीबी सहयोगी के पाला बदलने पर आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि सचिन अहीर को पार्टी ने सबकुछ दिया, फिर भी उनका पार्टी छोड़ना सिद्धांतों की कमी को दर्शाता है.
आदित्य ठाकरे ने कहा कि जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए। अगर पार्टी आपको सब कुछ देती है, तो मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़ा रहना भी जरूरी है. उन्होंने गुस्से में कहा कि उसे मेरे पास लाओ और मैं उससे पूछूंगा कि पार्टी ने उसे क्या नहीं दिया.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सचिन अहीर का अपनी पार्टी में स्वागत किया. इसके साथ ही उन्होंने सचिन अहीर को राजनीति का तेंदुलकर बताया और कहा कि उन्होंने 'छक्का' मारा मारा है.
शिंदे की ओर से कहा गया कि वे (सचिन अहीर) जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और लोग उनकी राजनीति करने के तरीके को पसंद करते हैं। आगे कहा कि वह हमारा ऐसा खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों करेगा.
बता दें कि इससे पहले शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 सांसदों ने अपना पाला बदला था और वह शिंदे गुट में शामिल हो गए. 6 सांसदों के एक साथ शामिल होने के कारण उनपर दल-बदल कानून नहीं लागू हो सका था. इसके बाद माना जा रहा है कि उद्धव गुट अपने विधायकों को बचाने पर लगा है. कुछ शिवसेना (शिंदे गुट) के नेताओं का दावा है कि कई एमएलए अभी यूबीटी को छोड़ेंगे.