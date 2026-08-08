/महाराष्ट्र की सियासत में नई सुगबुगाहट! शरद गुट के 8 सांसद पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, क्या हैं इसके सियासी मायने?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) गुट के सभी आठ सांसद सोमवार, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं. सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है. अगर मुलाकात का समय तय होता है, तो यह बैठक दिल्ली में होगी. NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में संभावित मुलाकात की पुष्टि की है.
सुप्रिया सुले ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है. सांसदों की ओर से महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी. बताया जा रहा है कि बैठक में राज्य के विभिन्न विकास से जुड़े मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा जा सकता है. हालांकि, अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुलाकात का आधिकारिक समय तय किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.
All eight MPs from the NCP Sharad Pawar faction are likely to meet Prime Minister Narendra Modi in Delhi on Monday, August 10. Time has been sought from the Prime Minister for the meeting.
NCP (SP) MP Supriya Sule confirmed the possible meeting to IANS, stating that the meeting… pic.twitter.com/HFYZMxcqBW
— IANS (@ians_india) August 8, 2026
NCP के शरद पवार गुट के लोकसभा और राज्यसभा में कुल आठ सांसद हैं. सभी सांसदों के प्रधानमंत्री से मुलाकात में शामिल होने की संभावना है. यह मुलाकात ऐसे समय में प्रस्तावित है, जब महाराष्ट्र से जुड़े कई विकास कार्यों और केंद्र से सहयोग के मुद्दे राजनीतिक दलों के लिए अहम बने हुए हैं. सुप्रिया सुले के बयान के मुताबिक, फिलहाल मुलाकात का मुख्य एजेंडा महाराष्ट्र के विकास कार्य हैं. प्रधानमंत्री से समय मिलने के बाद बैठक के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा.
NCP (SP) सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच होने वाली यह संभावित मुलाकात राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हालांकि सांसदों की ओर से साफ किया गया है कि बैठक का उद्देश्य महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है. अब निगाह इस बात पर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुलाकात के लिए कब का समय दिया जाता है और बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होती है.