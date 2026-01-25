Advertisement
trendingNow13086099
Hindi Newsदेशमहाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ, MNS को भी दिया भाव; BMC में बढ़ीं BJP की मुश्किलें

महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ, MNS को भी दिया भाव; BMC में बढ़ीं BJP की मुश्किलें

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद से ही सियासी पारा हाई है. जहां एक और बीएमसी में मेयर को लेकर महायुति में बात बनती नहीं बन रही है, तो दूसरी ओर शिंदे ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ, MNS को भी दिया भाव; BMC में बढ़ीं BJP की मुश्किलें

Maharashtra Politics: केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ हैं, लेकिन दोनों दलों के बीच मुंबई महानगर क्षेत्र में एक बार फिर खटास सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के बाद अब मीरा-भायंदर महानरपालिका में एकनाथ शिंद गुट की सेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सभी को चौंका दिया है. दोनों दलों ने एक साथ मिलकर बीजेपी के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने का फैसला लिया है. हालांकि, पार्टी की ओर से स्पष्ट किया कि ऐसा फैसला दोनों दलों ने इसलिए किया है, जिससे कोई एक पार्टी बहुमत का दुरुपयोग न कर सके. 

जानिए क्या है पूरा मामला 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मीरा-भायंदर नगर निगम के शिंदे गुट और कांग्रेस के नगर सेवकों एक साथ आ गए हैं और उन्होंने मिलकर मीरा-भायंदर सिटी डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से एक संयुक्त विपक्षी मंच का गठन किया है. माना जा रहा है कि इस नगरपालिका में शिंदे गुट के इस फैसले से बीजेपी के साथ उसके रिश्ते के तनाव को देखा जा सकता है. हालांकि, यह पहला मौका नहीं, जब बीजेपी के खिलाफ शिंदे गुट की शिवसेना ने किसी दल के साथ गठबंधन किया हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

समझिए पूरा समीकरण 

चूंकि साल 2026 के मीरा-भायंदर नगर निगम चुनाव के परिणाम में बीजेपी को 95 में से 78 सीटें मिली हैं, जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. वहीं, एमबीएमसी में कांग्रेस ने 13 और शिंदे सेना ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है. अब शिंदे ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया विपक्षी गठबंधन बना लिया है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इस गठबंधन को लेकर बताया कि यह गठबंधन स्थानीय भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है. महाराष्ट्र के मंत्री का दावा है कि 16 पार्षदों ने दलीय राजनीति ऊपर उठकर शहर के हित में फैसला लिया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरनाइक का सीधा निशाना एक स्थानीय बीजेपी नेता पर है. इस विपक्षी गठबंधन में 13 कांग्रेस नगर सेवक, 3 शिवसेना (शिंदे गुट) और एक निर्दलीय नगर सेवक शामिल हैं. इस गठबंधन का उद्देश्य भाजपा के एकतरफा शासन के मनमानी रोकना है. हालांकि, बीजेपी ने शिवसेना (शिंदे गुट) के इस कदम की आलोचना की है. 

KDMC में भी बदले समीकरण 

गौरतलब है कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिंदे सेना को अपना समर्थन दिया. यहां पर शिंदे सेना के पास 53 सीटें हैं और एमएनएस के पास पांच सीटें हैं. वहीं, बीजेपी को यहां पर 50 सीटें मिली हैं. यूबीटी ने इस 122 सीटों वाली नगपालिका में 11 सीटें जीती हैं. MNS और उद्धव गुट ने इस नगर पालिका का चुनाव मिलकर लड़ा था.  केडीएमसी के मेयर की सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है. वहीं, भाजपा के पास 50 नगर सेवक हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से उसका एक भी सदस्य नहीं है. वही, इसके उलट शिंदे सेना के पास दो एसटी नगर सेवक हैं. MNS के पास भी एक एसटी नगर सेवक है. इस स्थिति में दोनों पार्टियां शीर्ष पद की दावेदार बन जाती हैं.

यह भी पढ़ें: 
 
BMC को कब मिलेगा मेयर? 

16 जनवरी को महाराष्ट्र में बीएमसी के साथ अन्य 29 नगरपालिकाओं के परिणाम आ गए. बीएमसी के चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं और वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. वहीं, शिंदे गुट को 29 सीटें मिली हैं. इस चुनाव में महायुति गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा 114 पार कर लिया है. हालांकि, मेयर को लेकर अभी दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ते नजर आ रहा है. 

एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई को महायुति महापौर मिलेगा और वह जनादेश के विरुद्ध नहीं जाएंगे. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि मुंबई का मेयर शिवसेना से होना चाहिए, जो शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी पर एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी. 

यह भी पढ़ें: 'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने भी युवाओं को दिया खास संदेश

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra politicsBMC elections

Trending news

महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
Padma awards
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...