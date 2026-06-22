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सफल हुआ 'ऑपरेशन टाइगर': उद्धव खेमे के सांसद पहुंचे शिंदे के पास, ZEE के सवाल पर मुस्कुराकर दिया बड़ा इशारा

विपक्षी दलों में टूट का सिलसिला लगातार जारी है. पहले पंजाब, पश्चिम बंगाल और अब महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों ने बागी तेवर अपनाया और शिंदे गुट में खुद शामिल कर लिया. शिवसेना (UBT) ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 22, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:40 PM IST
सफल हुआ 'ऑपरेशन टाइगर': उद्धव खेमे के सांसद पहुंचे शिंदे के पास, ZEE के सवाल पर मुस्कुराकर दिया बड़ा इशारा
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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