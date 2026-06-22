Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में जारी सियासी उठापटक के बीच शिवसेना (UBT) के 6 बागी सांसदों ने शिंदे गुट में खुद को शामिल कर लिया. महाराष्ट्र में बागी सांसदों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) से खुद को अलग किया और शिंदे गुट की पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया. महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बागी सांसदों ने की पीसी.
इससे पहले इन बागी सांसदों को लेकर कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी. शिवसेना (UBT) के पास पहले कुल 9 लोकसभा सांसद थे, जिनमें से 6 ने बागी रुख अपनाया है. हाल में ही उद्धव ठाकरे ने पार्टी के लोकसभा सांसदों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई थी, जिसमें ये बागी सांसद शामिल नहीं हुए, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया.
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टीकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए.
#WATCH | Mumbai: Shiv Sena UBT MPs Sanjay Haribhau Jadhav, Bhausaheb Rajaram Wakchaure, Omprakash Bhupalsingh Nimbalkar, Sanjay Dina Patil, Sanjay Uttamrao Deshmukh and Nagesh Bapurao Patil Ashtikar join Shiv Sena in the presence of Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde. pic.twitter.com/rl0IpFpWjE
— ANI (@ANI) June 22, 2026
मुंबई में वाईबी चव्हाण सेंटर में आयोजित पीसी को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि छह शेर यहां हैं। वे सभी अब असली शिवसेना परिवार में शामिल हो गए हैं। मैं उनका असली शिवसेना परिवार में स्वागत करता हूं. उन्होंने कहा कि पहले हमने धनुष-बाण और शिवसेना पार्टी को बचाने के लिए विद्रोह किया था। अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है. इसके अलावा ज़ी न्यूज़ के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने थम्प्स देकर ऑपरेशन सफल होने का इशारा किया.
UBT के बागी सांसदों के रियल शिवसेना में शामिल होने को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि UBT को इस बात पर सोचना चाहिए कि उनके विधायक, सांसद और पार्षद उनसे क्यों नाराज हैं; अगर वे आत्म-मंथन करेंगे, तो उन्हें जवाब मिल जाएगा.
कहा कि पार्टी छह बार टूट चुकी है. आज जो सांसद शामिल हो रहे हैं, वे इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे एक जन-नेता हैं; वे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और एक दूरदर्शी नेता हैं जो सचमुच महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.
गौरतलब है कि हाल में खबरें आई कि उद्धव गुट के कुछ सांसद बागी रुख अपना सकते हैं. इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में पार्टी के सांसदों की मीटिंग बुलाई. इस बैठक में केवल 3 लोकसभा सांसद ही शामिल हुए. बाकी 6 सांसदों ने इस बैठक से दूरी बनाई. इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि यह बागी सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं.
इसकी आज पुष्टि हो गई. सभी 6 बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में रियल शिवसेना का दामन थाम लिया. इससे पहले उद्धव ठाकरे ने बागी हुए सांसदों को गद्दार करार दिया था. उन्होंने कहा कि इन सासंदों को टिकट देना ही सबसे बड़ी गलती की थी.
बता दें कि पार्टी में पड़ी टूट के बीच उद्धव ठाकरे ने नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई. हालांकि,उद्धव ठाकरे बिना मीडिया से बात किए, मातोश्री के लिए निकल गए. बाद में उनकी पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने मीडिया से कहा है कि उद्धव ठाकरे ने विधायकों से लोगो के मुद्दे जोर शोर से उठाने के लिये कहा है, इसके साथ ही जिन सांसदों ने गद्दारी करी है, उनके क्षेत्रो में जाकर उद्धव ठाकरे दौरा करेंगे और लोगो के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाएंगे.