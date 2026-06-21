Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उठापटक जारी है. उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसदों ने बागी गुट अपनाते हुए बड़ा झटका दिया है. दो बागी सांसदों ने आज ऐलान किया कि वह शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं. शिवसेना (UBT) के सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर और नागेश पाटिल-आष्टीकर ने रविवार (21 जून) को शिंदे गुट की शिवसेना के साथ जाने का ऐलान किया है.
इन सबके बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए बागी हुए नेताओं पर तीखा हमला बोला है. उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों को गद्दार करार दिया. वहीं, इस रैली में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे सामने सिर्फ शिवसैनिक नहीं, बल्कि जलती हुई मशालें खड़ी हैं.
भांडुप में बागी सांसद संजय दिना पाटिल के गढ़ में आयोजित रैली को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि मैं गद्दारों और उनके आकाओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन मशालों को फिर से जला दिया. मैंने पार्टी स्थापना दिवस पर दो वादा किया, अब उस पर अमल शुरू कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा जिन-जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विश्वासघात हुआ है, वहां पर वह खुद जाकर मतदाताओं से माफी मांगेंगे.
उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव चिन्ह देकर चुना था. उन्हें उम्मीदवार बनाना ही हमारी गलती थी. उद्धव ने इस दौरान लोगों से माफी मांगी. ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को कई बार तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश की गई. ठाकरे ने यह भी आरोप लगया कि बीजेपी ने हमेशा शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस ने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया.
गौरतलब है कि इससे पहले 17 जून को दिल्ली में आयोजित शिवसेना (UBT) की संसदीय दल की बैठक में पार्टी के छह सांसद शामिल नहीं हुए. इस बैठक में नहीं आने वालों में संजय दिना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे,नागेश पाटिल-आष्टीकर और और ओमप्रकाश राजे निंबालकर का नाम शामिल है.