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'गद्दारों को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती की', बागी हुए सांसदों पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे; लोगों से क्यों मांगी माफी?

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों पर कड़ा निशाना साधा है. ठाकरे ने बागी सांसदों को गद्दार करार दिया और कहा कि इन सांसदों को टिकट देना ही गलती थी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 21, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:39 PM IST
'गद्दारों को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती की', बागी हुए सांसदों पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे; लोगों से क्यों मांगी माफी?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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