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बार-बार फूट झेल रही शिवसेना के पास अब कौनसा रास्ता बचा? बागी सांसदों के बाद पार्टी के टुकड़ों को कैसे समेंटेगे उद्धव

Uddhav Thackeray Shiv Sena: महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल मची है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना बागियों के चलते फिर अधर में लटकी है. ऐसा नहीं है कि पहली बार उद्धव की पार्टी में फूट मची है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यह उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर आई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 18, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:13 PM IST
बार-बार फूट झेल रही शिवसेना के पास अब कौनसा रास्ता बचा? बागी सांसदों के बाद पार्टी के टुकड़ों को कैसे समेंटेगे उद्धव

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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