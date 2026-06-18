उद्धव की शिवसेना ( UBT) से अगर बड़ी संख्या में सांसद पाला बदलते हैं, तो INDIA गठबंधन और संसद दोनों ही जगहों पर UBT की मोल-भाव करने की ताकत कम हो सकती है. वहीं खबर है कि उद्धव ठाकरे ने बीते दिनों पार्टी के भविष्य पर चर्चा करने और बागी नेताओं से निपटने के लिए दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया था. ऐसे में साफ जाहिर होता है कि उद्धव के लिए पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना बड़ी चिंता का विषय है. वहीं इस बात की संभावना कम है कि INDIA गठबंधन UBT को बाहर करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र विपक्ष के लिए सबसे अहम राज्यों में से एक बना हुआ है. हालांकि, एक बात ये भी INDIA गठबंधन में UBT का असर कम हो जाएगा.