Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे ने 19 जून साल 1966 को शिवसेना की स्थापना की थी. इसका मकसद राज्य के लोगों और मराठी मानुष के अधिकारों की रक्षा करना था. हालांकि, अपने सियासी इतिहास में शिवसेना अबतक 6 बार टूट चुकी है. वहीं बालासाहेब की सियासत संभाल रहे उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में अबतक 4 बार शिवसेना टूट चुकी है.
एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाया है. सांसदों की इस हरकत से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. ऐसे में सवाल है कि वह अपनी पार्टी को बचाने के लिए कौनसा पैंतरा आजमा सकते हैं.
उद्धव ठाकरे के पास एक ऑप्शन ये है कि वे दल-बदल विरोधी नियमों के तहत आधिकारिक तौर पर पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को चुनौती देकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. इसके अलावा वह लोकसभा स्पीकर से अलग होने वाले गुट को स्वीकार न करने का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे उन्हें संसद में अपना पक्ष रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
उद्धव अपने साथ वफादार रहे नेताओं को भी मजबूत कर सकते हैं. राजभाऊ वाजे जैसे सांसदों ने उद्धव के साथ बने रहने का खुला वादा किया है. ऐसे में उन्हें पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए एक मजबूत टीम बनाए रखने में मदद मिलेगी. उद्धव के पास एक और विकल्प ये है कि वह आदित्य ठाकरे जैसे नेताओं को पार्टी को एकजुट रखें और युवा वोटर्स को आकर्षित करने के लिए उन्हें बड़ी भूमिका दें. अंत में वह मतदाता विभाजन को विश्वासघात के रूप में देखते हुए जनता की सहानुभूति का इस्तेमाल कर सकते हैं.
उद्धव ठाकरे ने साल 2022 में पार्टी के बंटवारे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और वफादार नेताओं को एकजुट रखने पर ध्यान दिया. उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि असली शिवसेना उनके साथ ही है. उनकी ओर से ' जहां ठाकरे, वहां शिवसेना' का नारा दिया गया था. उद्धव और उनके गुट ने चुनाव अधिकारियों और कोर्ट के सामने पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और मान्यता को लेकर कानूनी और संवैधानिक लड़ाई लड़ी. इसके अलावा पार्टी ने बागियों को चुनौती देने और अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए दलबदल विरोधी कानूनों और संसदीय प्रक्रियाओं का सहारा लिया.
उद्धव ने महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (UBT) को मजबूत और अहम बनाए रखने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ भी मिलकर काम किया. उन्होंने आदित्य ठाकरे समेत कई वफादार नेताओं को आगे बढ़ाया और ग्राउंड लेवल पर संगठन को फिर से मजबूत करने पर ध्यान दिया.
उद्धव की शिवसेना ( UBT) से अगर बड़ी संख्या में सांसद पाला बदलते हैं, तो INDIA गठबंधन और संसद दोनों ही जगहों पर UBT की मोल-भाव करने की ताकत कम हो सकती है. वहीं खबर है कि उद्धव ठाकरे ने बीते दिनों पार्टी के भविष्य पर चर्चा करने और बागी नेताओं से निपटने के लिए दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया था. ऐसे में साफ जाहिर होता है कि उद्धव के लिए पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना बड़ी चिंता का विषय है. वहीं इस बात की संभावना कम है कि INDIA गठबंधन UBT को बाहर करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र विपक्ष के लिए सबसे अहम राज्यों में से एक बना हुआ है. हालांकि, एक बात ये भी INDIA गठबंधन में UBT का असर कम हो जाएगा.
अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी से कोई बड़ा गुट अलग होता है, तो संसद में उसकी मौजूदगी कम हो जाएगी और ठाकरे के नेतृत्व वाली मुख्य ताकत के तौर पर उसका दावा कमजोर पड़ जाएगा. इससे पार्टी में फंडिंग में दिक्कत आ सकती है. अगर पार्टी और कमजोर होती है, तो कांग्रेस और NCP (SP) पारंपरिक UBT समर्थक आधारों में अपनी पैठ बढ़ा सकती हैं. कमजोर UBT के चलते कांग्रेस और NCP जैसे INDIA गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल और महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीति में अधिक असर पड़ सकता है.
शिवसेना (UBT) ने साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कुल 288 सीटों में से 20 सीटें जीतीं थीं. वहीं साल 2019 के चुनाव में अविभाजित शिवसेना के पास 56 सीटें थीं. 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला. इस दौरान कई पार्टियों का गठबंधन और शिवसेना में बड़ी फूट देखने को मिली, जिसका असर 2022 में देखने को मिला. इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हुई, जिससे भाजपा-शिवसेना का गठबंधन टूटा और शिवसेना ने NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर महा विकास अघाड़ी (MVA) का गठन कर सरकार बनाई गई.
इस बगावत ने कानूनी और संवैधानिक लड़ाई छेड़ दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फ्लोर टेस्ट की अनुमति मिलने के बाद 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने. MVA सरकार गिरने से 2024 के आम चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की कोशिशों को बड़ा झटका लगा.
इन राजनीतिक बदलावों के दौरान महाराष्ट्र ने बड़े इकोनॉमिक टारगेट्स बनाए रखे और राज्य ने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने का मिशन शुरू किया.
साल 2023-24 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 13 प्रतिशत ग्रोथ का टारगेट रखा. इसके लिए इंडस्ट्री, GST सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर काम किया गया. इसके तहत स्किलिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई इंडस्ट्रीयल बेस को औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार किया गया, कई बड़े सेक्टरों में GST सुधार लागू किए गए और पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी और वॉटर मैनेजमेंट को प्राथमिकता देने के साथ ही हाइड्रोजन मोबिलिटी और सोलर पावर जैसे नए एनर्जी विकल्पों पर काम किया गया.