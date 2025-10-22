66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये; फेस्टिव सीजन का नहीं मिला लाभ

Maharashtra Farmer: महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान के लिए प्याज उगाना बड़ी मुसीबत बन गया. उसने 1 एकड़ जमीन में प्याज की खेती की थी, जिस पर उसने 66 हजार रुपये खर्च किए थे. बारिश के चलते सुदम इंगले नाम के इस किसान की अधिकतर फसल बर्बाद हो गई थी, हालांकि उन्होंने किसी तरह अपनी कुछ फसल बचा ली. इसे लेकर वह बाजार में फसल बेचने गए. किसान ने प्याज की पैकेजिंग में तो 1,500 रुपये खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 7.5 क्विंटल प्याज के बदले में केवल 664 रुपये मिले.

7.5 क्विंटल प्याज के बदले मिले 664 रुपये

किसान का कहना है कि उनके पास अभी और प्याज बचें हैं, लेकिन वह इसे बचेने के बदले खाद में बदलेंगे और अगले साल बेचेंगे. सुदम इंगले ने बताया कि खाद बेचकर उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलेगा. इंगले ने कहा,' मैं थोड़ा बड़ा किसान हूं. कई छोटे किसान जिनके पास केवल 1 या 2 एकड़ जमीन है, उन्होंने खेती के लिए कर्ज भी ले रखा है. इन सब नुकसान के बाद कैसे गुजारा करेंगे. अगर सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती है तो किसानों की आत्महत्या बढ़ेंगी.' बता दें कि महाराष्ट्र में न सिर्फ प्याज बल्कि आलू, अनार और टमाटर जैसी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

फीकी पड़ी दीपावली

दीपावली से पहले कमाई न हो पाने के कारण कई लोग इस त्योहार की खुशियां नहीं मना सके. इसका असर खरीदारी पर काफी पड़ा. नासिक के एक APMC सदस्य ने बताया कि इस साल दीपावली केवल शहरों में ही मनाई गई क्योंकि गांव के लोगों के पास दीपक खरीदने तक के पैसे नहीं हैं. लासलगांव APMC एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है. यहां 500 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल में प्याज बिकता है. APMC मेंबर के मुताबिक लोगों ने इस गर्मी प्याज की खूब फसल उगाई थी. 7 महीने तक इसकी शेल्फ लाइन होने के कारण किसानों ने इसे नहीं बेचा था. इसे ज्यादा दाम मिलने की उम्मीद में जमा करके रखा था और अब इसे बेचा जा रहा है. अब बारिश के चलते नई फसल खराब हो गई और बचा हुआ स्टॉक भी घटिया क्वालिटी का है और बहुत कम दामों पर बिक रहा है.

फसल को हुआ नुकसान

सुदम इंगले ने बताया कि किसान को खेत तैयार करने, पौधे खरीदने और पैकिंग से लेकर फसल को मार्केट में पहुंचाने तक काफी खर्चा उठाना पड़ता है. उसके बदले बेहद कम कीमत मिलने पर काफी परेशानी होती है. माणिकराव जेंडे नाम के एक किसान ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा,' मैंने मार्केच में कीमतों को देखते हुए प्याज की फसल बेची नहीं और उसको खाद बना लिया, जिससे कम से कम नुकसान हो. मैंने इस साल अनार की खेती में 1.5 लाख रुपये लगाए थे. लगातार बारिश होने के कारण पौधे काले पड़ गए जिसे मुझे फेंकना पड़ा. सीताफल पौधे के साथ भी यही हुआ. इसमें भी लगभग 1 लाख रुपये बर्बाद हो गए और फसलों को 50,000 में बेचना पड़ा.'

