VIDEO: आदमखोर तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे

Pune news: आवश्यकता अविष्कार की जननी है. मजबूरी जो न कराए कम है. ये दो अलग-अलग बातें अक्सर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं. इसकी ताजा मिसाल महाराष्ट्र के तेंदुआ प्रभावित पुणे के एक गांव (Maharashtras leopard-hit Pimparkhed) में देखने को मिली है. जिसकी चर्चा सोशल मीडिया के जरिए देशभर में हो रही है.
Trending Photos
Pune leopard-hit Pimparkhed: भारत के उस हर राज्य जहां पर घने जंगल हैं, वहां अक्सर आदमखोर बाघ और तेंदुए के खौफ की खबरें सामने आती रहती हैं. तेंदुआ, बाघ या कोई और जंगली जानवर अचानक आता है और अपने शिकार को ऐसी जगह दबोचता है कि वह उसे भले खा न पाए, लेकिन उसे अधमरा कर देता है. सही समय पर इलाज न मिले तो इंसान हो या पालतू पशु दोनों की मौत हो जाती है. इस ज्वलंत समस्या का समाधान महाराष्ट्र के पुणे जिले के किसानों ने ढूंढ लिया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.