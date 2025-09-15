Mumbai Rain Alert: मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें, IMD ने जारी किया अलर्ट
देश

Mumbai Rain Alert: मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें, IMD ने जारी किया अलर्ट


Mumbai Heavy Rainfall Alert: महाराष्ट्र में मानसून अपने चरम पर है. यहां के मुंबई शहर में बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:26 AM IST
Mumbai Rain Alert: मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें, IMD ने जारी किया अलर्ट

Mumbai Rain IMD Alert: देश में सितंबर के महीने में भी मानसून एक्टिव है. एक ओर जहां उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है तो वहीं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में भी सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है. इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग ने पहले बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन फिर बाद में इसे बदलकर रेड किया गया. बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, शहर में ट्रैफिक जाम लगा है और ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं.   

मुंबई में भारी बारिश 
मुंबई के कई जिलों में रविवार 14 सितंबर 2025 की रात से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. लोगों को इस दौरान सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. इसी बीच लगातार हो रही बारिश का असर सोमवार 15 सितंबर 2025 की सुबह देखा गया. बांद्रा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भर गया, लेकिन अभी तक ट्रेनों का परिचालन बंद नहीं किया गया है. 

ये भी पढ़ें- Weather Update: जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों के लिए अलर्ट जारी

तालाब बना स्कूल कैंपस 

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी सुबह से गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो रही है. इसके कारण शहर के शास्त्री चौक इलाके में जगह-जगह जलभराव हो गया है. तेज बारिश होने से महिला समाज स्कूल परिसर में भी पानी भर गया है और यहां का नजारा तालाब की तरह दिखने लगा. जलभराव के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बारिश ने मोनोरेल सेवा पर भी बड़ा असर डाला था. बारिश के कारण तकनीकी खराबी के चलते इसके परिचालन में दिक्कतें पैदा हुईं. वहीं अब इस सेवा को वापस शुरू कर दिया गया है. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के एक अधिकारी ने बयान में कहा,' वडाला में मोनोरेल में तकनीकी खराबी आने के बाद 17 यात्रियों को बाहर निकाला गया. यात्रियों को सुबह 7:45 बजे बाहर निकाला गया.'  

ये भी पढ़ें- किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया

मछुआरों को किया सतर्क 
BMC ने मौसम पूर्वानुमान में शहर और उपनगरों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है. इसी के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवा के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है. वहीं भारी बारिश और तेज हवा को देखते हुए मछुआरों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है. बारिश के दौरान मछली पकड़ने जैसे कार्यों से दूरी बरतने की सलाह दी गई है. वहीं लोगों से समुद्र किनारे नहीं जाने को कहा गया है. प्रशासन ने कहा है कि लोग मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी प्राप्त करते रहें और किसी भी तरह की गलत सूचनाओं से बचें. ( इनपुट -IANS)  

FAQ 

मुंबई में बारिश की स्थिति कैसी है?
मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई है. मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.  

बारिश के कारण क्या समस्याएं आ रही हैं?
बारिश के कारण शहर में ट्रैफिक जाम लगा है, ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई है. 

मोनोरेल सेवा पर क्या असर पड़ा है?
बारिश के कारण तकनीकी खराबी के चलते मोनोरेल सेवा में दिक्कतें पैदा हुईं, हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाला गया. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

