मुंबई में बारिश में तांडव! पालघर-पुणे में 'Red Alert', मैदान से पहाड़ों तक कुदरत का कहर

महाराष्ट्र में मानसून ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है. लगातार हो रही बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को कुछ स्थानों पर अत्यधिक से लेकर बेहद भारी बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. आईएमडी ने गुरुवार के लिए पालघर और पुणे के घाट क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक, इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं 204.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है.
ऐसे हालात में निचले इलाकों में पानी भरने, सड़क यातायात बाधित होने और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा बढ़ जाता है. मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और सतारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा वर्धा, नागपुर, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर के घाट क्षेत्र और रत्नागिरी सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक मुंबई में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की अपील की है.
किन जिलों में किस स्तर का अलर्ट?
पालघर
पुणे के घाट क्षेत्र
इन इलाकों में कहीं-कहीं 204.5 मिमी से अधिक बारिश होने की संभावना है.
मुंबई
ठाणे
रायगढ़
सतारा
इसके अलावा वर्धा, नागपुर, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर के घाट क्षेत्र, रत्नागिरी समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है.
धुले, जलगांव, नासिक, पुणे, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, गढ़चिरौली और अन्य जिलों में गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
#WATCH | Maharashtra: Tree uprooted near Churchgate Station due to heavy rainfall across Mumbai. pic.twitter.com/2QdlRnt6Mv
— ANI (@ANI) July 2, 2026
BMC ने बताया कि 'आज शहर और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है, साथ ही आज रात और कल सुबह तक बहुत ज़्यादा भारी बारिश की भी संभावना है. 50–60 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. 3 जुलाई को दोपहर 1:45 बजे और फिर रात 1:31 बजे ज्वार (high tide) आने की उम्मीद है, जबकि 3 जुलाई को शाम 7:49 बजे और सुबह 7:11 बजे भाटा (low tide) आने की उम्मीद है. 1 जुलाई की सुबह 8:00 बजे से 2 जुलाई 2026 की सुबह 8:00 बजे तक की 24 घंटे की अवधि में, शहर में औसत बारिश 172 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 189 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 165 मिमी दर्ज की गई.'
#WATCH | Maharashtra: Severe waterlogging witnessed in parts of Mumbai following heavy rainfall.
(Visuals from the Pratiksha Nagar, Sion) pic.twitter.com/SHrZrxBklz
— ANI (@ANI) July 2, 2026
वहीं कल पुणे शहर में अभिनव चौक के पास एक लड़की पर पेड़ गिर गया, लेकिन वह बाल-बाल बच गई. घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया. बाद में, पुणे फायर डिपार्टमेंट ने सड़क से पेड़ हटाया. यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई. एक स्थानीय महिला ने बताया कि मैं काफी समय से यह देख रही हूं; थोड़ी सी बारिश होने पर भी यहाँ बहुत बहुत ज्यादा वॉटर लॉगिंग हो जाती है. सरकार को इस समस्या को खत्म करने के लिए उपाय करने चाहिए.
#WATCH | Pune, Maharashtra: A girl escaped unhurt after a tree fell on her near Abhinav Chowk in Pune city yesterday. She was rescued by bystanders immediately after the incident. Later, the Pune Fire Department cleared the road. The entire incident was captured on CCTV.… pic.twitter.com/KTptjM8jDW
— ANI (@ANI) July 2, 2026
मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र के तटीय जिलों में 5 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इस अवधि के दौरान मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा. वहीं 4 जुलाई के लिए रायगढ़ और ठाणे में रेड अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के अन्य हिस्सों में भी 5 जुलाई तक कई स्थानों पर गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी. जलगांव, धुले, नासिक, पुणे, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
#WATCH | Pune, Maharashtra: A girl escaped unhurt after a tree fell on her near Abhinav Chowk in Pune city yesterday. She was rescued by bystanders immediately after the incident. Later, the Pune Fire Department cleared the road. The entire incident was captured on CCTV.… pic.twitter.com/KTptjM8jDW
— ANI (@ANI) July 2, 2026
उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग जिले में भारी बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी, दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है. बुधवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण, अलकनंदा नदी का जलस्तर मंगलवार को समुद्र तल से 622 मीटर था, जो बुधवार को बढ़कर 622.5 मीटर हो गया. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहती है, तो दोनों नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है और खतरे के निशान के करीब पहुंच सकता है.
चंबा के पांगी में बारिश से काफी नुकसान हुआ है. पांगीघाटी के घिसलधार में बादल फटने की वजह से साच–सैचू संपर्क मार्ग कई जगह बंद हो गया है. जनजातीय क्षेत्र पांगी की घिसल धार में बादल फटने की घटना के बाद घिसल नाले और हिलौर नाले में अचानक भीषण बाढ़ आ गई. साथ ही कुठल से हिलौर गांव तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर काफी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए. कारणवश साच–सैचू वैली संपर्क मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया है. कुलमिलाकर पांगी में बारिश से क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है. सबसे अधिक नुकसान घिसल गांव में दर्ज किया गया है, जबकि कुठल, घिसल और हिलौर गांवों में किसानों की तैयार मटर की फसल को भारी क्षति पहुंची है. खेतों में पानी और मलबा भरने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है.