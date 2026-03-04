MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति

maharashtra rajya sabha election 2026: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के नाम की गूंज सुनाई दे रही है. 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर छिड़ा गतिरोध अब खत्म होता नजर आ रहा है. सूत्रों की मानें तो सुप्रिया सुले और जयंत पाटील ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर शरद पवार को गठबंधन का साझा उम्मीदवार बनाने का बड़ा प्रस्ताव रखा है.

ये कदम सिर्फ एक सीट जीतने की रणनीति नहीं, बल्कि टूट की खबरों के बीच एमवीए की एकजुटता दिखाने का एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. एनसीपी चाहती है कि पवार का अनुभव और कद गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में संसद तक पहुंचे, ताकि विरोधी खेमे को कड़ा संदेश दिया जा सके.

निर्विरोध आगे आएंगे शरद पवार

दरअसल, राज्यसभा की ये एक सीट लंबे समय से एमवीए के भीतर विवाद का कारण बनी हुई थी. विभिन्न दलों के बीच इसे लेकर मतभेद थे. लेकिन सुप्रिया सुले और जयंत पाटील की सक्रियता के बाद अब शरद पवार के नाम पर आम सहमति बनने की संभावना बढ़ गई है. एनसीपी चाहती है कि शरद पवार गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में निर्विरोध आगे आएं और इस सीट पर गठबंधन का मजबूत संदेश जाए.

शरद पवार की उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए एनसीपी नेताओं ने पहले ही कांग्रेस का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है. इसी प्रयास के तहत सुप्रिया सुले और जयंत पाटील ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें भरोसे में लेने का काम किया. इस कदम से यह संदेश भी गया कि एमवीए के तीनों प्रमुख दल इस सीट पर साझा उम्मीदवार के पक्ष में हैं.

अगर शरद पवार की उम्मीदवारी पर तीनों दल सहमत हो जाते हैं तो एमवीए के लिए राज्यसभा चुनाव की राह आसान हो सकती है. इसके साथ ही यह गठबंधन की एकता और ताकत को भी दर्शाएगा. ऐसे में यह फैसला न केवल चुनाव रणनीति बल्कि राजनीति में एमवीए की स्थिरता के लिए भी जरूरी माना जा रहा है.

