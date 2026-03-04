Advertisement
trendingNow13129726
Hindi NewsदेशMVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति

MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति

maharashtra rajya sabha election 2026: महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट के लिए एमवीए ने शरद पवार को साझा उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा है. सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद अब पवार के नाम पर आम सहमति बनने की संभावना तेज हो गई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति

maharashtra rajya sabha election 2026: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के नाम की गूंज सुनाई दे रही है. 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर छिड़ा गतिरोध अब खत्म होता नजर आ रहा है. सूत्रों की मानें तो सुप्रिया सुले और जयंत पाटील ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर शरद पवार को गठबंधन का साझा उम्मीदवार बनाने का बड़ा प्रस्ताव रखा है.

ये कदम सिर्फ एक सीट जीतने की रणनीति नहीं, बल्कि टूट की खबरों के बीच एमवीए की एकजुटता दिखाने का एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. एनसीपी चाहती है कि पवार का अनुभव और कद गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में संसद तक पहुंचे, ताकि विरोधी खेमे को कड़ा संदेश दिया जा सके. 

निर्विरोध आगे आएंगे शरद पवार 

दरअसल, राज्यसभा की ये एक सीट लंबे समय से एमवीए के भीतर विवाद का कारण बनी हुई थी. विभिन्न दलों के बीच इसे लेकर मतभेद थे. लेकिन सुप्रिया सुले और जयंत पाटील की सक्रियता के बाद अब शरद पवार के नाम पर आम सहमति बनने की संभावना बढ़ गई है. एनसीपी चाहती है कि शरद पवार गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में निर्विरोध आगे आएं और इस सीट पर गठबंधन का मजबूत संदेश जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

शरद पवार की उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए एनसीपी नेताओं ने पहले ही कांग्रेस का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है. इसी प्रयास के तहत सुप्रिया सुले और जयंत पाटील ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें भरोसे में लेने का काम किया. इस कदम से यह संदेश भी गया कि एमवीए के तीनों प्रमुख दल इस सीट पर साझा उम्मीदवार के पक्ष में हैं.

अगर शरद पवार की उम्मीदवारी पर तीनों दल सहमत हो जाते हैं तो एमवीए के लिए राज्यसभा चुनाव की राह आसान हो सकती है. इसके साथ ही यह गठबंधन की एकता और ताकत को भी दर्शाएगा. ऐसे में यह फैसला न केवल चुनाव रणनीति बल्कि राजनीति में एमवीए की स्थिरता के लिए भी जरूरी माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: हम देर करते तो खामेनेई को कभी नहीं मार पाते...नेतन्याहू ने बताया ईरान पर हमले के लिए US से क्यों मिलाया हाथ

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

maharashtra rajya sabhaElection 2026

Trending news

MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना भेजने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार...
iran america war
तेहरान में सेना भेजने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार...
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल