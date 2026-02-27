महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज

Advertisement
Rajya Sabha Election 2026 :महाराष्ट्र में राज्यसभा की एकमात्र विपक्षी सीट को लेकर महा विकास अघाड़ी में खींचतान तेज हो गई है. शिवसेना (UBT) और शरद पवार गुट की एनसीपी दोनों दावेदारी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस संतुलन साधने में जुटी है. विधानसभा गणित के अनुसार गठबंधन केवल एक उम्मीदवार जिता सकता है, जिससे यह सीट सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:08 AM IST
Maharashtra Rajya Sabha Election: महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (MVA) के खाते में आती एक राज्यसभा सीट को लेकर घमासान जारी है. यह सीट विपक्षी गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि इससे सहयोगी दलों के बीच पहले से मौजूद नाजुक संतुलन पर असर पड़ सकता है. शिवसेना (UBT) ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह इस सीट पर अपना दावा पेश करेगी. वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है.

अजित पवार के निधन से बदला सियासी समीकरण

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चाएं ठंडे बस्ते में चली गईं. 28 जनवरी को उनके निधन से पहले 12 फरवरी को विलय की प्रस्तावित तारीख तय की गई थी. अजित पवार के निधन के बाद महायुति ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को तुरंत राजनीतिक भूमिका में आगे बढ़ाया, जिससे सियासी समीकरण और बदल गए. इस बीच, अनुभवी नेता शरद पवार ने भी अपने पहले के रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं. उन्होंने पहले राजनीति से संन्यास लेने और राज्यसभा चुनाव न लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब उनके करीबी नेताओं ने संकेत दिया है कि वे चुनाव लड़ने में रुचि रखते हैं.

उद्धव ठाकरे भी जा सकते हैं राज्यसभा

शिवसेना यूबीटी का तर्क है कि 2020 में उसने अपनी एक राज्यसभा सीट एनसीपी को दी थी, इसलिए इस बार उनकी बारी बनती है. पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि उनकी उम्मीदवार प्रियंका चतुर्वेदी होंगी, जिन्होंने संसद में महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाया है. हालांकि, पहले शरद पवार के समर्थन में बयान देने वाले संजय राउत अब इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं. पार्टी यह भी संकेत दे रही है कि उद्धव ठाकरे का विधान परिषद कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है.

कांग्रेस ने साधी चुप्पी

एमवीए की तीसरी प्रमुख सहयोगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिलहाल इस विवाद पर खुलकर सामने नहीं आई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष वर्धन सपकाल ने कहा है कि उम्मीदवार का फैसला गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व की बातचीत के बाद होगा. NCP(SP) की नेता सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि पार्टी नेता जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे महाराष्ट्र में सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे, जबकि वे खुद दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से बात करेंगी.

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में भाजपा के पास 131 विधायक हैं, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना के पास 57 और अजित पवार गुट की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता होती है. एमवीए के पास उद्धव ठाकरे गुट के 20, कांग्रेस के 16 और शरद पवार गुट के 10 विधायक हैं. इस गणित के आधार पर गठबंधन केवल एक ही उम्मीदवार को जिता सकता है. यही वजह है कि यह सीट प्रतिष्ठा और शक्ति संतुलन दोनों के लिहाज से अहम हो गई है.

16 मार्च को होंगे चुनाव

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. नामांकन की अंतिम तिथि 9 मार्च है, जबकि मतदान 16 मार्च को होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी. महाराष्ट्र में कुल 7 सीटों पर चुनाव होना है. इनमें से 6 सीटें सत्ताधारी महायुति के खाते में जाने की संभावना है. महायुति अपने कोटे से एक सीट रामदास अठावले को दे सकती है, जबकि अजित पवार गुट की एनसीपी को भी एक सीट मिलेगी, जिस पर पार्थ पवार के निर्वाचित होने की संभावना जताई जा रही है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

