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महाराष्ट्र में 'राम' नाम की राजनीति! उद्धव ठाकरे ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान, नितेश राणे बोले- पाकिस्तान के एजेंट...

Uddhav Thackeray Ram Mandir Protest: महाराष्ट्र में राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा राज्यव्यापी राम रक्षा आंदोलन के एलान के बाद, बीजेपी मंत्री नितेश राणे ने उन पर 'पाकिस्तान का एजेंट' होने का गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक घमासान तेज कर दिया है.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Udbhav Tripathi
Published: Jul 03, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:14 PM IST
महाराष्ट्र में 'राम' नाम की राजनीति! उद्धव ठाकरे ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान, नितेश राणे बोले- पाकिस्तान के एजेंट...
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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