महाराष्ट्र में 'राम' नाम की राजनीति! उद्धव ठाकरे ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान, नितेश राणे बोले- पाकिस्तान के एजेंट...

Shiv Sena UBT Ram Raksha Andolan: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर राम मंदिर के मामले को लेकर राजनीतिक पारा बढ़ गया है. राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर शिवसेना (यूबीटी ) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मामले को लेकर बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, वहीं विपक्षी खेमे से बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने इस पर बहुत ही तीखा पलटवार किया है. नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को 'पाकिस्तान के एजेंट' तक कह डाला और कहा कि सनातन विरोधी लोगों को भगवान का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता. दोनों तरफ से हो रही इस तीखी बयानबाजी ने महाराष्ट्र के सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...