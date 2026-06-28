/म्यूजिक-मस्ती के बीच मौत का गोता! रिजॉर्ट में 25 साल के युवक ने पूल में लगाई छलांग, सिर फटने से मौत

Maharashtra Resort Accident: महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए एक 25 साल के टूरिस्ट की रिजॉर्ट में हुए एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. युवक ने उथले स्विमिंग पूल में सिर के बल छलांग लगाई, जिससे उसका सिर पूल के नीचे जा टकराया और फौरन उसकी जान चली गई. 20 जून को हुई इस घटना का वीडियो कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया.
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण स्थित एक लोकप्रिय रिजॉर्ट में यह हादसा हुआ. मृतक की पहचान कोल्हापुर निवासी श्रेणिक मिलिंद ताकले के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, श्रेणिक अपने 9 दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने मालवण आया था और इसी रिजॉर्ट में वह ठहरा हुआ था. दोपहर के समय उसके कुछ दोस्त कमरे में थे, जबकि कुछ लोग स्विमिंग पूल में मौजूद थे.
इसी दौरान श्रेणिक ने करीब 8 से 10 फीट की ऊंचाई से बच्चों के लिए बने पूल वाले हिस्से में छलांग लगा दी. पूल की गहराई केवल करीब 4 फीट थी, जिसकी वजह से उसका सिर बड़े तेज झटके के साथ नीचे से टकरा गया.
इस हादसे में उसे सिर पर गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. दोस्तों ने तुरंत उसे ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. ये हादसा इस बात की ओर इशारा करता है कि हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें. अच्छी तरह से ध्यान रखें. जल्दबाजी में ऐसा कदम न उठाएं कि आपके परिवार को किसी तरह का पछतावा करना पड़े.
अभी ये पता नहीं चल पाया है कि रिजॉर्ट्स के मालिक या प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है. अपने साथी को खोने से दुखी लोगों ने सोशल मीडिया पर छुट्टियों में घूमने जाते समय समेत पूरे ट्रैवल टाइम के दौरान हर समय सावधान और सतर्क रखने अपील की है.