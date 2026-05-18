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Hindi NewsदेशPalghar Horror: एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र

Palghar Horror: एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र

Palghar Road Accident: महाराष्ट्र के पालघर जिले में इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है. इस ट्राले में लगभग 100 लोग सवार थे और अभी भी 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इससे पता चलता है कि अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 18, 2026, 10:37 PM IST
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पालघर में तेज रफ्तार कंटेनर से हुए हादसे में कई लोगों की मौत
पालघर में तेज रफ्तार कंटेनर से हुए हादसे में कई लोगों की मौत

महाराष्ट्र के पालघर जिले में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया. मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर सगाई समारोह में जा रहे लोगों से भरे एक टेंपो को तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भयावह हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, हादसा कासा क्षेत्र के धानीवारी गांव के पास सुबह करीब 4 बजे हुआ. टेंपो ट्राला में लगभग 100 लोग सवार थे, जो बापूगांव खडकीपाड़ा गांव निवासी बलराम जयराम दांडेकर की सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे. 

तभी सामने से आ रहे एक कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और टेंपो के बाएं हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पलट गए और टेंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मौके पर चीख-पुकार मच गई और कई लोग वाहन के अंदर फंस गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं. घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. प्रशासन के अनुसार, कई लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कुछ ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

गलत साइड में चल रहा था टेंपो ट्राला 

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शादी समारोह में जा रहा टेंपो मुंबई-गुजरात लेन में गलत दिशा में चल रहा था. इसके अलावा वाहन में क्षमता से ज्यादा लोग भी सवार थे, जिससे हादसा और भयावह हो गया. दुर्घटना की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई. मृतकों की पहचान सुरेश रत्ना लखत, पांडु गणपत लखत, कालू गोविंद लखत, सुनील अर्जुन दांडेकर, चीमा गोविंद कुरहाड़ा, नमिता विट्ठल दांडेकर, सरिका संतोष लखत, आयुष सीताराम लखत, सागर नामदेव शेंडे, वंदना शिवराम वालवी, सलोनी शिवराम वालवी, अजय अहादी और रियांशी संतोष लखत के रूप में हुई है.

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सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया मुआवजे का ऐलान

घायलों में से 14 लोगों को गंभीर हालत में दहानू के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज कासा उप-जिला अस्पताल में चल रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को जानकारी चाहिए तो वे डॉ. सचिन वाघमारे से संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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