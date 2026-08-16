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पहले हंसी, फिर लगीं रोने और अचानक पड़ गईं सुन्न; महाराष्ट्र के स्कूल से 608 लड़कियों के भागने से मचा हड़कंप

महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में एक सरकारी आश्रम स्कूल से 608 छात्रों के घर लौटने से हड़कंप मच गया. छात्राओं के अचानक हंसने, रोने और सुन्न पड़ने की घटनाओं को डॉक्टरों ने ‘मास साइकोजेनिक इलनेस’ बताया. जानिए पूरी कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 16, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:48 AM IST
पहले हंसी, फिर लगीं रोने और अचानक पड़ गईं सुन्न; महाराष्ट्र के स्कूल से 608 लड़कियों के भागने से मचा हड़कंप

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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