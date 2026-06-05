लड़कियां कम और लड़के अधिक... महाराष्ट्र में सेक्स रेशियों में दिखा बड़ा अंतर; शहरी इलाकों में हालात बेहद खराब

महाराष्ट्र में लिंगानुपात को लेकर हाल में ही आई एक रिपोर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. दावा किया गया कि राज्य में 1,000 लड़कों पर केवल 899 लड़कियों का जन्म हो रहा है, जो एक चिंता का विषय है.
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Maharashtra Sex Ratio: महाराष्ट्र में लड़कियों के जन्मदर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हाल में ही जारी किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) स्टैटिस्टिकल की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि महाराष्ट्र में 1,000 लड़कों पर केवल 899 लड़कियों का जन्म हो रहा है. यह राष्ट्रीय औसत 918 से काफी है.
इस रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 10 साल में महाराष्ट्र के सेक्स रेशियो में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है. हालांकि, इस रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में काफी अंतर देखने को मिला है. रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2012-14 में यह आंकड़ा 896 था, जो साल 2022-24 में थोड़ा बढ़ते हुए केवल 899 तक पहुंचा है.
रिपोर्ट में पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस दौरान विशेष अंतर देखने को मिला है. महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जहां ये अंकड़ा 888 से बढ़कक 910 हो गया है, तो वहीं शहरी इलाकों में यह आंकडा 908 से गिरकर 885 पर आ गया है. बता दें कि शहरों में आई इस गिरावट ने राज्य के कुल लिंगानुपात पर भी असर डाला है.
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सेक्स रेशियो कम है. गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र अब छत्तीसगढ़ (978), केरलम (974), हिमाचल प्रदेश (956), आंध्र प्रदेश (946) और असम (946) जैसे राज्यों से भी पीछे हो गया है.महाराष्ट्र से आए ये आंकड़े केवल बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड से बेहतर है.
इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स की राय भी सामने आई है. जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां शहरी क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात बेहतर रहता है, तो इसके उलट महाराष्ट्र में अलग ही स्थिति देखने को मिल रही है. राज्य के शहरी इलाकों में लिंगानुपात 885 है. वहीं, ग्रमीण इलाकों में यह 910 पाया गया. यह आंकड़े अपने आप में एक चिंता है.
गौरतलब है कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने बताया था कि राज्य में लिंग अनुपात, 2023 में 907 से बढ़कर साल 2024 में 912 हो गया. इसके साथ ही उन्होंने PCPNDT एक्ट के सख्त क्रियान्वयन की बात भी कही थी. आगे उन्होंने कहा कि आगे नियमों को और भी सख्त किया जाएगा. हालांकि, सामने आए आंकड़े स्वास्थ्य मंत्री के दावे से बिल्कुल उलट हैं. रिपोर्ट्स से संकेत मिलते हैं कि अभी जमीनी स्तर पर अभी और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है.
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