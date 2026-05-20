भारत का वो रहस्यमयी गांव, जहां सांपों के बीच बेखौफ जीवन जीते हैं लोग; कोबरा के साथ है अनोखा रिश्ता

Snake Village Of India In Maharashtra: महाराष्ट्र के इस गांव में दिनदहाड़े कोबरा मिलना असमान्य नहीं है. यहां के लोग खुलेआम सांपों के बीच रहते हैं. कई लोगों ने अपने घरों में सांपों के रहने के लिए जगह तक बनाई है.
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Snake Village Of India: दुनियाभर में सांपों की कई प्रजाति पाई जाती है. ऐसा शायद ही कोई हो, जिसे सांपों से डर न लगता है. इनके काटने से तो जान तक चली जाती है. हालांकि, महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है, जहां लोग सांपों के बीच रहते हैं. यहां के लोगों को सांपों की उपस्थिति से न तो घबराहट होती है और न ही कोई अफरा-तफरी मचती है. उन्होंने सांपों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मान लिया है. इसी असमान्य कोएग्जिस्टेंस ने गांव को देशभर में सबसे अनोखा बना दिया है.
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित शेतफल को सांपों का गांव कहा जाता है. यहां के लोग आराम से बिना किसी डर के सांपों खासतौर से कोबरा के बीच बिना किसी भय के रहते हैं.
शेतफल की खासियत यह है कि यह गांव के कई घरों में सांपों के लिए विशेष जगह या विश्राम स्थल बने हुए हैं. यहां के लोग सांपों से डरते नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करते हैं.
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इस गांव की प्रतिष्ठा धार्मिक मान्यताओं और सांपों की पूजा से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं से गहराई से जुड़ी है. यहां के निवासी कोबरा को पवित्र मानते हैं और उन्होंने अपने घरों के अंदर सांपों के लिए जगह बनाई है. कई ग्रामीणों का मानना है कि इस आपसी कोएग्जिस्टेंस के चलते सांप गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.
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बता दें कि भारत के कई हिस्सों में सदियों से नाग पूजा का प्रचलन रहा है. खासतौर से नाग पंचमी जैसे त्योहारों में इनका विशेष महत्व होता है. हालांकि, शेतफल में यह श्रद्धा केवल वार्षिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की लाइफस्टाइल का ही एक अभिन्न हिस्सा है. यहां लोग सांपों के बीच सहजता से रहते हैं. कई इलाकों में तो कोबरा आजादी से घूमते हैं. इसके अलावा शहरों या बाकी गांवों की तरह यहां के परिवेश में में सांपों को देखने पर दहशत नहीं दिखाई देती है. इन्हीं वजह से शेतफल को भारत के सबसे अनोखे गांवों में से एक माना जाता है.
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