महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कौन सा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही सीएम के पास भागे डिप्टी अजीत पवार

महाराष्ट्र के एक मंत्री को सजा हुई तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके सभी पोर्टफोलियो वापस ले लिए. उनके कहने पर गवर्नर ने फौरन एक्शन लिया. उधर, एनसीपी के नेता माणिकराव कोकाटे गिरफ्तारी से बचने के लिए अस्पताल के बेड पर लेट गए. अजीत पवार प्रेशर में हैं, उनके पास खेल और दूसरे सभी कोकाटे के मंत्रालय आ गए हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:11 AM IST
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने ही बड़ा खेला कर दिया. नाम - माणिकराव कोकाटे, पार्टी - अजीत पवार की एनसीपी, केस तीन दशक पुराना. एक हाउसिंग स्कैम में कोर्ट ने जैसे ही उनकी सजा को बरकरार रखने का फैसला दिया, कोकाटे को इस्तीफा देना पड़ा. खेल मंत्रालय अजीत पवार की पार्टी के पास है, ऐसे में उनका इस्तीफा आते ही डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए भागे. तीन दलों की गठबंधन सरकार में अचानक हलचल बढ़ गई. यह मंत्री जी वही हैं जो कुछ समय पहले विधानसभा में 'खेल' खेलते पाए गए थे. 

हां, NCP नेता माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे से राज्य के सत्ताधारी गठबंधन में राजनीतिक उथल-पुथल पैदा हो गई है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार भी प्रेशर में दिखे. भाजपा अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती रहती है. ऐसे में सहयोगी दल के एक नेता को गंभीर केस में दो साल जेल की सजा हुई तो थोड़ी खलबली मचना लाजिमी था. नासिक सेशन कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बुधवार को कोकाटे ने इस्तीफा दिया.

वो केस क्या था?

कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को 1995 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था. यह एक हाउसिंग स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत कोटे के कथित दुरुपयोग को लेकर था. दोनों भाइयों को धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई अपराधों में दोषी पाया गया था. सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की ओर से पहले दी गई सजा को बरकरार रखा. इससे साफ हो गया कि कोकाटे को महाराष्ट्र विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. कानून के तहत दो साल या उससे ज्यादा की सजा दिए जाने पर संबंधित जन प्रतिनिधि को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जब तक हाई कोर्ट इस पर रोक न लगाए. 

गिरफ्तारी वारंट आया तो अस्पताल में घुसे मंत्री

हां, फैसले के बाद मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. ऐसे मामलों में जैसा अक्सर देखा जाता है, उनके तेजतर्रार वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर कर दी. कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा. कोकाटे ने देर नहीं लगाई और मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए. और इस तरह से वह अस्थायी रूप से गिरफ्तारी से बच गए हैं. कोकाटे इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्हें राज्य विधानसभा में अपने मोबाइल फोन पर रमी खेलते हुए पाया गया था. 

प्रेशर में अजीत पवार

हां, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने तय चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए. उन्होंने फौरन NCP के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. इसके बाद वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और उन्हें ताजा अपडेट दिया. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस ने कैबिनेट के भीतर प्लान-बी पर चर्चा की है. हां, अगर कोकाटे की सजा पर रोक नहीं लगती है तो क्या किया जाएगा. माना जा रहा है कि भाजपा और शिवसेना ने कोकाटे के इस्तीफे पर जोर दिया था. भाजपा का तर्क था कि सरकार एक दोषी मंत्री का बचाव करते हुए नहीं दिख सकती या दिखना चाहती. कोकाटे से उनके मंत्रालय ले लिए गए हैं.

कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट के नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि कोकाटे को तुरंत अयोग्य क्यों नहीं ठहराया गया? इस केस की राहुल गांधी के पिछले मामले से भी तुलना की गई, जहां कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद अयोग्यता घोषित की गई थी. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन राजनीतिक सुविधा के अनुसार अलग-अलग मापदंड अपना रहा है. 

कोकाटे के मामले के बीच दिल्ली में NCP के वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच अचानक मुलाकात हुई है. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है. मुंडे ने कुछ महीने पहले अपने करीबी सहयोगी का नाम एक हत्या के मामले से जुड़ने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. वह स्थानीय निकाय चुनावों के लिए फिर से एक्टिव हो गए हैं. 

