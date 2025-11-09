क्रिकेट खेलने को लेकर महाराष्ट्र के तांबापुरा में बवाल, दो गुटों में जमकर चले पत्थर, भारी पुलिसबल तैनात

महाराष्ट्र के जलगांव शहर में दो गुटों के बीच संघर्ष छिड़ गया और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पथराव तक कर दिए गए. बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने को लेकर मामूली बात पर ये विवाद शुरू हुआ था. दोनों पक्षों में देखते ही देखते बात बढ़ने लगी और दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव शुरू कर दिया. ये मामला जलगांव के तांबापुरा इलाके का है. पथराव के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और दोनों पक्षों की ओर पुलिस की तैनाती कर दी गई है. पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाने रखने की अपील की. फिलहाल अब दोनों पक्ष शांत हैं.

