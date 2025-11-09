क्रिकेट खेलने को लेकर महाराष्ट्र के तांबापुरा में बवाल, दो गुटों में जमकर चले पत्थर, भारी पुलिसबल तैनात

Stone Pelting in Jalgaon: बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने को लेकर मामूली बात पर ये विवाद शुरू हुआ था. दोनों पक्षों में देखते ही देखते बात बढ़ने लगी और दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव शुरू कर दिया. ये मामला जलगांव के तांबापुरा इलाके का है.
Trending Photos
महाराष्ट्र के जलगांव शहर में दो गुटों के बीच संघर्ष छिड़ गया और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पथराव तक कर दिए गए. बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने को लेकर मामूली बात पर ये विवाद शुरू हुआ था. दोनों पक्षों में देखते ही देखते बात बढ़ने लगी और दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव शुरू कर दिया. ये मामला जलगांव के तांबापुरा इलाके का है. पथराव के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और दोनों पक्षों की ओर पुलिस की तैनाती कर दी गई है. पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाने रखने की अपील की. फिलहाल अब दोनों पक्ष शांत हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.