'मम्मी-पापा का ध्यान रखना दीदी...,' ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद 17 साल के छात्र ने दी जान, मरने से पहले लिखा इमोशनल लेटर

Maharashtra News: महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक हादसा देखने को मिला. यहां कक्षा 11 के एक 17 साल के छात्र ने अपनी बहन और एक दोस्त के साथ कई भावुक मैसेज शेयर करने के बाद आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान रोहित साहेबराव धनगर के रूप में हुई है.
17 साल के रोहित ने दिन में पहले अपनी बहन के साथ त्योहार मनाया और फिर अपने पिता के साथ घर लौट आया था. वह अपने पिता के साथ त्योहार मनाने अपनी बहन के घर गया था. बहन से राखी बंधवाने के बाद वह अपने पिता के साथ बाइक पर घर लौट आया.
रोहित ने घर पहुंचने के बाद अपनी बहन के साथ 'इंस्टाग्राम' पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उसने भावुक संदेश लिखा था. रोहित ने लिखा,' सबका ख्याल रखना दीदी. मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना. मैं जा रहा हूं.' शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि रोहित ने एक दोस्त को वीडियो मैसेज भी भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि उसने ऑनलाइन गेमिंग में काफी पैसे गंवा दिए. मैसेज मिलते ही रोहित के दोस्त और कई लोग उसके घर पहुंचे. हालांकि, उनके पहुंचने तक रोहित ने फांसी लगा ली थी.
रोहित के परिवार वाले तुरंत उसे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रोहित ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक और भावुक स्टेटस भी शेयर किया था. जिसमें उसने लिखा कि वह अगली बार सबका मनपसंद बनकर आना चाहेगा. उसने लिखा,' अगली बार आऊंगा तो सबका चहेता बनके आऊंगा, जो दाग रह गये उन्हे मिटाके आऊंगा न मेरी आंखें नम होगी, न दिल मे कोई ले के आऊंगा शुक्रिया.' पुलिस घटना की जांच करने के लिए रोहित की सोशल मीडिया एक्टिविटी और संदेशों की जांच कर रही है.
धनगर परिवार अपने बेटे की ओर से उठाए गए इस भयावह कदम से स्तब्ध है. परिवार का रो रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि अगर रोहित ने पहले ही उन्हें ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने की बात बताई होती, तो वे उसकी जरूर मदद करते. पुलिस ने रोहित की आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की पूरी जांच जारी है.
बता दें कि दुनियाभर में गेमिंग इंडस्ट्री का कारोबार बहुत बड़ा है. इसका ग्लोबल मार्केट 31.48 लाख करोड़ से 35.68 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. भारत में भी इस इंडस्ट्री की कुल वैल्यू लगभग 9,920 करोड़ रुपये ( 1 बिलियन डॉलर) के बराबर है. भारत में भी हर साल सैकड़ों बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे कई ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में आत्महत्या करते हैं. गाजियाबाद में भी बीते साल मोबाइल गेमिंग और डिजिटल लत के विवाद के बाद 3 बहनों की आत्महत्या कर ली थी दिल्ली, भोपाल और इंदौर में भी ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च होने या माता-पिता के डांटने पर बच्चों की ओर से आत्महत्या करने के कई मामले सामने आए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'गेमिंग डिसऑर्डर' को एक मेंटल हेल्थ समस्या माना है. इसके मुताबिक, ज्यादा गेमिंग से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे वे कई बार डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार होकर खतरनाक फैसले लेते हैं.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर