'मम्मी-पापा का ध्यान रखना दीदी...,' ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद 17 साल के छात्र ने दी जान, मरने से पहले लिखा इमोशनल लेटर

बता दें कि दुनियाभर में गेमिंग इंडस्ट्री का कारोबार बहुत बड़ा है. इसका ग्लोबल मार्केट 31.48 लाख करोड़ से 35.68 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. भारत में भी इस इंडस्ट्री की कुल वैल्यू लगभग 9,920 करोड़ रुपये ( 1 बिलियन डॉलर) के बराबर है. भारत में भी हर साल सैकड़ों बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे कई ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में आत्महत्या करते हैं. गाजियाबाद में भी बीते साल मोबाइल गेमिंग और डिजिटल लत के विवाद के बाद 3 बहनों की आत्महत्या कर ली थी दिल्ली, भोपाल और इंदौर में भी ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च होने या माता-पिता के डांटने पर बच्चों की ओर से आत्महत्या करने के कई मामले सामने आए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'गेमिंग डिसऑर्डर' को एक मेंटल हेल्थ समस्या माना है. इसके मुताबिक, ज्यादा गेमिंग से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे वे कई बार डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार होकर खतरनाक फैसले लेते हैं.