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'मम्मी-पापा का ध्यान रखना दीदी...,' ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद 17 साल के छात्र ने दी जान, मरने से पहले लिखा इमोशनल लेटर

Maharashtra Teen Dies After Rakshabandhan: महाराष्ट्र में एक किशोर ने अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाने के बाद आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि किशोर ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने से परेशान था.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 30, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:39 AM IST
'मम्मी-पापा का ध्यान रखना दीदी...,' ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद 17 साल के छात्र ने दी जान, मरने से पहले लिखा इमोशनल लेटर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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