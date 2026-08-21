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पहाड़ी से कूदने जा रहा था 18 साल का बेटा, बचाने पहुंचे पिता भी गिरे; सदमे में मां ने भी लगाई छलांग

Teen Fall From Cliff: महाराष्ट्र में 18 साल का एक युवक आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी से नीचे कूदने लगा. इस दौरान उसे बचाने के लिए दौड़े पिता का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे दोनों ही पहाड़ी से गिर पड़े. किशोर की मां की भी बाद में मौत हो गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 21, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:34 PM IST
पहाड़ी से कूदने जा रहा था 18 साल का बेटा, बचाने पहुंचे पिता भी गिरे; सदमे में मां ने भी लगाई छलांग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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