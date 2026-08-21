/पहाड़ी से कूदने जा रहा था 18 साल का बेटा, बचाने पहुंचे पिता भी गिरे; सदमे में मां ने भी लगाई छलांग

घटना छत्रपति संभाजीनगर जिले के खावड़ा पहाड़ी की बताई जा रही है. यहां सुबह 10 बजे से माता-पिता और अन्य लोग युवक को किनारे से दूर हटने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे. इस दौरान वहां मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया. बताया जा रहा है कि 18 साल का युवक पहाड़ी की चोटी पर गया था और पेरेंट्स को आत्महत्या करने की धमकी देने लगा. लगभग 3घंटे तक गांव वालों और उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की. उन्होंने किशोर से अपने भविष्य और माता-पिता के बारे में सोचने के लिए भी कहा, लेकिन वह आत्महत्या करने पर अडिग रहा.