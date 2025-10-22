Advertisement
trendingNow12971023
Hindi Newsदेश

महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत, वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा संकट

Tigers Death In Maharashtra: महाराष्ट्र में जनवरी साल 2022 से सितंबर साल 2025 के बीच राज्य में 142 बाघ और 537 तेंदुओं की मौत दर्ज की गई है. साल 2025 में अब तक 35 बाघ और 115 तेंदुओं की मौत हो चुकी है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 22, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत, वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा संकट

Maharashtra Tigers Death: महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से बाघों और तेंदुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. यह समस्या वन्यजीव संरक्षण के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है. बता दें कि जनवरी साल 2022 से सितंबर साल 2025 के बीच राज्य में 142 बाघ और 537 तेंदुओं की मौत दर्ज की गई है. यह जानकारी नागपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) कार्यालय की ओर से RTI कार्यकर्ता अभय कोलारकर को दी गई जानकारी में सामने आई है. 

बाघों की मौत का आंकड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में अब तक 35 बाघ और 115 तेंदुओं की मौत हो चुकी है. पिछले सालों की तुलना में यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है. साल 2024 में यहां 26 बाघ, साल 2023 में 52, और साल 2022 में 29 बाघों की मौत हुई थी. इस साल बाघों की मौत के कारणों में 21 नेचुरल, 5 एक्सीडेंट, 5 करंट और शिकार समेत 4 अज्ञात कारण शामिल हैं. कुल 142 बाघों की मौतों में से 84 प्राकृतिक, 23 दुर्घटनाओं, और 29 शिकार के कारण हुई हैं. 6 मामलों में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि शिकारी अक्सर जंगल की सीमाओं पर करंट और फंदों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाघ और तेंदुए शिकार बनते हैं.  

ये भी पढ़ें- हड़प्पा में इस जगह से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से 2,000 साल पुराना है इतिहास, स्टडी में बड़ा खुलासा   

Add Zee News as a Preferred Source

 

बाघों का शिकार 

तेंदुओं की बात करें तो साल 2025 में अब तक 115 तेंदुओं की मौत हुई है, जिनमें 44 प्राकृतिक, 42 दुर्घटनाएं, 2 शिकार, 3 करंट, और 21 अन्य कारणों से हुई हैं.  पिछले सालों में साल 2024 में 144, साल 2023 में 138, और साल 2022 में 140 तेंदुओं की मौत दर्ज की गई थी. वन्यजीव अपराध विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी बिल्लियों को उनके अंगों और नाखूनों के लिए निशाना बनाया जाता है, जिनकी ब्लैक मार्केट में भारी मांग होती है. इसके अलावा पशुधन पर हमलों को रोकने के लिए भी ग्रामीण इलाकों में इन जानवरों को मारा जाता है.  

ये भी पढ़ें- 66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये, दीपावली से पहले गायब हुई रोशनी  

 

वन्यजीवों की सुरक्षा पर उठे सवाल 

बाघों के मरने के यह आंकड़े न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि राज्य में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को और सशक्त करने की आवश्यकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि वन क्षेत्रों की निगरानी, शिकार विरोधी गश्त, और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने की सख्त जरूरत है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की ओर से पब्लिश 'स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2022' रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में वर्तमान में बाघों की संख्या 444 है। लेकिन लगातार हो रही मौतें इस संख्या को प्रभावित कर सकती हैं.  

FAQ 

2022 से अब तक महाराष्ट्र में कितने बाघों की मौत हुई है?  

कुल 142 बाघों की मौत दर्ज की गई है. 

तेंदुओं की मौत का आंकड़ा क्या है? 

जनवरी 2022 से सितंबर 2025 तक 537 तेंदुओं की मौत हुई है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

tigers death

Trending news

भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स