महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत, वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा संकट

Tigers Death In Maharashtra: महाराष्ट्र में जनवरी साल 2022 से सितंबर साल 2025 के बीच राज्य में 142 बाघ और 537 तेंदुओं की मौत दर्ज की गई है. साल 2025 में अब तक 35 बाघ और 115 तेंदुओं की मौत हो चुकी है.
Maharashtra Tigers Death: महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से बाघों और तेंदुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. यह समस्या वन्यजीव संरक्षण के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है. बता दें कि जनवरी साल 2022 से सितंबर साल 2025 के बीच राज्य में 142 बाघ और 537 तेंदुओं की मौत दर्ज की गई है. यह जानकारी नागपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) कार्यालय की ओर से RTI कार्यकर्ता अभय कोलारकर को दी गई जानकारी में सामने आई है.
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में अब तक 35 बाघ और 115 तेंदुओं की मौत हो चुकी है. पिछले सालों की तुलना में यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है. साल 2024 में यहां 26 बाघ, साल 2023 में 52, और साल 2022 में 29 बाघों की मौत हुई थी. इस साल बाघों की मौत के कारणों में 21 नेचुरल, 5 एक्सीडेंट, 5 करंट और शिकार समेत 4 अज्ञात कारण शामिल हैं. कुल 142 बाघों की मौतों में से 84 प्राकृतिक, 23 दुर्घटनाओं, और 29 शिकार के कारण हुई हैं. 6 मामलों में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि शिकारी अक्सर जंगल की सीमाओं पर करंट और फंदों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाघ और तेंदुए शिकार बनते हैं.
तेंदुओं की बात करें तो साल 2025 में अब तक 115 तेंदुओं की मौत हुई है, जिनमें 44 प्राकृतिक, 42 दुर्घटनाएं, 2 शिकार, 3 करंट, और 21 अन्य कारणों से हुई हैं. पिछले सालों में साल 2024 में 144, साल 2023 में 138, और साल 2022 में 140 तेंदुओं की मौत दर्ज की गई थी. वन्यजीव अपराध विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी बिल्लियों को उनके अंगों और नाखूनों के लिए निशाना बनाया जाता है, जिनकी ब्लैक मार्केट में भारी मांग होती है. इसके अलावा पशुधन पर हमलों को रोकने के लिए भी ग्रामीण इलाकों में इन जानवरों को मारा जाता है.
बाघों के मरने के यह आंकड़े न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि राज्य में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को और सशक्त करने की आवश्यकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि वन क्षेत्रों की निगरानी, शिकार विरोधी गश्त, और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने की सख्त जरूरत है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की ओर से पब्लिश 'स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2022' रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में वर्तमान में बाघों की संख्या 444 है। लेकिन लगातार हो रही मौतें इस संख्या को प्रभावित कर सकती हैं.
