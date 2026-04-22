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Hindi Newsदेशअसुविधा के लिए खेद है, लेकिन उसे भी..., ट्रैफिक जाम को लेकर महिला के गुस्से पर गिरीश महाजन की सफाई

'असुविधा के लिए खेद है, लेकिन उसे भी...,' ट्रैफिक जाम को लेकर महिला के गुस्से पर गिरीश महाजन की सफाई

Girish Mahajan Reaction On Women Outburst: महाराष्ट्र में बीते दिन एक महिला ट्रैफिक जाम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर भड़ास निकाल रही थी. अब इसको लेकर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने यात्रियों से माफी मांगी है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 22, 2026, 09:57 PM IST
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'असुविधा के लिए खेद है, लेकिन उसे भी...,' ट्रैफिक जाम को लेकर महिला के गुस्से पर गिरीश महाजन की सफाई

Maharashtra News:  इंटरनेट पर ट्रैफिक जाम को लेकर बहस करती एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है. घटना के एक दिन बाद अब भाजपा नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने यात्रियों से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि वर्ला में उनकी पार्टी के कारण हुई असुविधा के लिए उन्हें पर्सनली बेहद दुख है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं था.   

गिरीश महाजन ने दी सफाई 

गिरीश महाजन ने कहा,' भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में वर्ली में एक रैली का आयोजन किया था. रैली के कारण यातायात जाम हो गया. एक महिला मेरे पास आई और गुस्से में दिखी. यह साफ था कि वह ट्रैफिक जाम से परेशान थी. मैंने उसे शांत करने और उससे मिलने की कोशिश की. मैंने उसे आश्वासन दिया कि 10-15 मिनट में ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी.' बता दें कि मंगलवार ( 21 अप्रैल 2026) को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला ट्रैफिक जाम को लेकर गुस्से में जल संसाधन मंत्री से भिड़ते हुए कहती है कि यहां से चले जाओ.  

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'हम लोगों की असुविधा समझते हैं...' 

घटना के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा,' ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को हुई असुविधा को हम समझते हैं, लेकिन यह भाजपा द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया था. इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से ट्रैफिक जाम हो जाता है. पहले भी सभी रैलियों में ऐसा होता रहा है. यह समस्या केवल मुंबई तक सीमित नहीं है. यह पूरे देश में हो रही है. कल की घटना के बारे में बात करें तो, ट्रैफिक की समस्या के कारण कई लोग बेचैन हो रहे थे.'   

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उन्होंने आगे कहा,' रैलियों के दौरान सड़कों पर हजारों लोग मौजूद थे. यह जानते हुए कि इससे ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक चालू करने में मदद करने की कोशिश की. दुर्भाग्यवश, कुछ लोगों ने हम पर बोतलें फेंकीं, जो कि गलत था. साथ ही, महिला द्वारा हमारे खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना भी अनुचित था. मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे और ट्रैफिक जाम से परेशान हुए सभी लोगों से माफी मांगता हूं. मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे.' 

कांग्रेस ने मारा ताना

बता दें कि मंगलवार को वर्ली में भाजपा ने विपक्ष की ओर से महिला आरक्षण बिल पास न कराने के विरोध में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम से रैली का आयोजन किया. इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता बैनर के लेकर सड़कों में पहुंचे थे, जिससे लगभग एक घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा,' यह घटना भाजपा के लिए एक सबक होनी चाहिए, जो खुद को महिलाओं की चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है. इस वीडियो ने भाजपा का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है. संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को उसकी औकात दिखा दी है. विपक्ष ने विधेयक को इसलिए हराया क्योंकि भाजपा का एजेंडा परिसीमन को महिला विधेयक के तहत आगे बढ़ाना था.' 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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