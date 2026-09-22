/महाराष्ट्र UCC पैनल से अचानक क्यों हटे पूर्व जज आरसी चव्हाण? ई-मेल से हुआ खुलासा

बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आरसी चव्हाण ने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी से अचानक इस्तीफा दे दिया है. जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई इस सात सदस्यीय समिति को महाराष्ट्र के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इसी कमेटी में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरसी चव्हाण और जस्टिस एसजी म्हारे भी शामिल थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चव्हाण ने 19 सितंबर को समिति की ऑनलाइन बैठक के कुछ घंटे बाद ही अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसे फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को स्वीकार कर लिया. कमेटी के अन्य सदस्यों में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, वहीं पद्मश्री से सम्मानित संविधान विशेषज्ञ रमेश पतंगे और शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुवर्णा रावल भी कमेटी के सदस्यों में शामिल हैं.
अपने इस्तीफे को लेकर भेजे गए एक ई-मेल में उन्होंने खुद कमेटी से अलग होने की वजह बताई है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तकनीकि चीजों को आधार बनाकर अपना इस्तीफा दिया है. बताया जा रहा है कि कमेटी में शामिल एक अन्य सदस्य की मौजूदगी से वो असहज महसूस कर रहे थे.
अपनी बात को विस्तार से रखते हुए जस्टिस चव्हाण ने बताया कि समिति की बैठक का तीन सूत्री एजेंडा पहले से तय था. इसमें पिछली महीने हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना, UCC पर जनता की राय और सुझाव लेने के लिए बनाई गई वेबसाइट पर चर्चा करना और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार करना शामिल था.
जस्टिस चव्हाण आगे लिखते हैं कि- 'कमेटी के तीन सदस्यों ने प्रश्नावली को लेकर अपने विचार रखने की कोशिश की. जिसमें ये सुझाव भी था कि लोगों से केवल 'हां' या 'नहीं' में जवाब मांगे जाएं. एक सुझाव ये भी था कि प्रश्नावली की पेशेवर तरीके से समीक्षा कराई जाए और इसके लिए सदस्य डॉ. सुवर्णा रावल की निगरानी में प्रोफेसरों की मदद ली जाए.'
उन्होंने आगे कहा- 'समिति की अध्यक्ष पहले ही अपनी ओर से अंतिम रूप दी गई प्रश्नावली सदस्यों के साथ साझा कर चुकी थीं और बता चुकीं थीं कि वेबसाइट तैयार होने के बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा. ऐसे में उन्हें लगा कि जब सब चीजें पहले से तय हैं तो बैठक के एजेंडे का तीसरा और आखिरी मुद्दा भी पूरा हो गया था. तो उन्होंने अपना समय बचाने के लिए बैठक से खुद को अलग कर लिया.'
जस्टिस चव्हाण ने कथित तौर पर कहा कि उन्होंने अपने विचार इसलिए रखने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा था कि इस पूरी कवायद का मकसद महाराष्ट्र के लोगों की राय जानना और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए आम सहमति तैयार करना था. वो इस समिति के कामकाज के जरिए समस्याओं की तह में जाकर उनका समाधान चाहते थे.
उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कमेटी के गठन का मूल उद्देश्य ही हटा दिया गया है, तो उन्हें लगा कि इसका मकसद केवल उन लोगों को अपनी राय रखने का मौका देना है जो इसमें रुचि रखते हैं. इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया.
जस्टिस आरसी चव्हाण का जन्म 12 अप्रैल 1952 को हुआ था. उन्होंने 1 मार्च 1976 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के तौर पर न्यायिक सेवा में कदम रखा.
सरकारी वेबसाइटों पर मौजूद उनके प्रोफाइल के मुताबिक, जुलाई 1985 में उन्हें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और मार्च 1987 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पर प्रमोशन मिला था.
जस्टिस चव्हाण ने जलगांव और ठाणे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर काम किया. इसके बाद उन्होंने नासिक में ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं.
1990 से 1994 तक वह नागपुर स्थित ज्यूडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे. इसके अलावा उन्होंने नांदेड, औरंगाबाद, दमन एवं दीव और पुणे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर भी काम किया.
उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के पद पर सेवाएं दीं और बाद में हाई कोर्ट के पहले रजिस्ट्रार जनरल बने. 22 जून 2005 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया. उन्होंने 2013 तक इस पद पर काम किया.
जस्टिस चव्हाण ने भारत में ई कोर्ट व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. न्यायिक क्षेत्र में उनके योगदान और कानूनी मामलों पर उनकी गहरी समझ के लिए भी उन्हें जाना जाता है.
19 नवंबर 2012 को उन्हें बॉम्बे की स्पेशल कोर्ट का जज बनाया गया. इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाली.
हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस चव्हाण ने लेखन के क्षेत्र में भी कदम रखकर यहां भी अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए. आगे उन्होंने दो शानदार किताबें लिखकर कानून और न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने अपने बेबाक विचार रखे.
हाल ही में उन्होंने Yes My Lords, It’s You In The Mirror नाम का एक उपन्यास लिखा है. इसमें न्यायपालिका में चार दोस्तों के सफर की कहानी बताई गई है. उनकी नई किताब Who Killed Rule of Law भी खूब सुर्खियों में है.