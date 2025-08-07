क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब

क्या एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे? तो इस सवाल के जवाब में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मजेदार जवाब दिया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 03:06 PM IST
Uddhav Thackeray with Raj Thackeray
Uddhav Thackeray with Raj Thackeray

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने के विवाद को लेकर चर्चा में आए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना पार्टी के मुखिया और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे प्रमुख के चचेरे भाई राज ठाकरे क्या एक बार फिर अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे? बीएमसी चुनाव से पहले इस बात को लेकर हर कोई कयास लगा रहा है. ऐसे में न्यूज एजेंसी एएनआई ने उद्धव ठाकरे से सीधा ये सवाल पूछ लिया तो उद्धव ठाकरे ने भी इसका जवाब दे दिया.

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे? तो इस सवाल के जवाब में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा,'हम दोनों भाई अपने आप में काफी सक्षम हैं। हमें जो करना होगा, हम करेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है.'

 

 

दो दशकों के बाद साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स
हाल में ही मराठी अस्मिता को लेकर मुंबई में आयोजित एक रैली में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लगभग दो दशकों के बाद MNS चीफ राज ठाकरे के साथ मंच साझा किया था. दोनों भाइयों के एक साथ मंच साझा करने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है. इसके बाद अब दोनों परिवारों के फिर से रीयूनियन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों भाई किसी भी काम के लिए अपने आप में सक्षम हैं और उन्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है. उद्धव का यह बयान बीजेपी सहित अन्य सियासी दलों को ये मैसेज दे रहा है कि अब ठाकरे परिवार की सियासत एक बार फिर से एकजुट हो रही है. 

यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोट डालने की बताई बात

NCP SP की बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर उद्धव का साथ
वहीं महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने मांग की है कि बीएमसी के चुनाव ईवीएम की बजाए बैलेट पेपर पर करवाए जाएं. शरद पवार की इस मांग पर शरद पवार को अब उद्धव ठाकरे का भी समर्थन मिल गया है.शरद पवार की पार्टी ने इस चुनाव में वीवीपैट वाली ईवीएम का उपयोग करने के चुनाव आयोग के फैसले की खिलाफत की है. उन्होंने कहा कि अगर वीवीपैट वाली मशीनें नहीं उपलब्ध हों तो बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाए जाएं. वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले में वीवीपैट मशीनों से चुनाव की मांग की है और उन्होंने ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इसे नहीं करवा पा रहा है तो वो बैलेट पेपर से भी चुनाव संपन्न करवाए.

यह भी पढ़ेंःएक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने

