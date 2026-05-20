जज साहब...मुझे मराठी नहीं आती, धर्मांतरण केस में आरोपी को मिली जमानत

Ulhasnagar forced conversion case: उल्हासनगर ‘धर्मांतरण’ मामले में बड़ा घटनाक्रम. मराठी न समझने के आधार पर आरोपी को मिली ज़मानत. सरकारी वकील दोबारा गिरफ़्तारी के लिए अर्ज़ी देंगे.
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Ulhasnagar forced conversion case: महाराष्ट्र के उल्हासनगर के सनसनीखेज कथित ‘धर्मांतरण’ मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें अदालत ने तीनों आरोपियों को इस आधार पर ज़मानत दे दी है कि वे मराठी भाषा नहीं समझते हैं. अदालत में एक अहम मुद्दा उठाते हुए बचाव पक्ष के वकीलों ने जमानत के लिए यह तर्क दिया कि "आरोपियों को FIR समझ में नहीं आई, जो कि मराठी में दर्ज की गई थी."
इस पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए सरकारी वकील ने अदालत में यह तर्क दिया कि चूंकि आरोपी उल्हासनगर में ही पैदा हुए और पढ़े-लिखे हैं, इसलिए उन्हें मराठी भाषा की अच्छी समझ है. इस बीच पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट सरोज पगारे ने आरोप लगाया है कि राज्य का पक्ष प्रभावी ढंग से पेश नहीं किया गया क्योंकि जांच अधिकारी अदालत की कार्यवाही से अनुपस्थित थे.
एडवोकेट पगारे ने आगे बताया कि आरोपियों को पर्सनल रिकॉग्निज़ेंस (PR) बॉन्ड पर जमानत मिलने के बाद, वह कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखती हैं.
इस मामले में आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने एक युवा हिंदू महिला से झूठी पहचान बताकर शादी की, और बाद में उसे बिहार ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का दुर्व्यवहार किया. एक शिकायत यह भी दर्ज की गई थी कि पीड़ित को बुर्का और हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया, बीफ़ खाने के लिए विवश किया गया, और अंततः मुख्य आरोपी द्वारा दूसरी शादी कर लेने के बाद उसे घर से निकाल दिया गया.
इस मामले को लेकर उल्हासनगर के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने इमरान शेख, सलमान शेख और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ़्तार किया था. अदालत में पेश किए जाने पर, तीनों आरोपियों को ज़मानत दे दी गई.
(इनपुट: चंद्रशेखर भुयार, उल्हासनगर)
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