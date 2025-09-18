कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़... दो महिलाओं ने बीच सड़क क्यों की शख्स की पिटाई, वीडियो वायरल
Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में दो महिलाओं ने बीच सड़क पर बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी. आरोप है कि ड्राइवर ने टिकट बुकिंग रिकॉर्ड से नंबर ढूंढकर महिला के मोबाइल पर अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता था.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:26 PM IST
Viral Video News: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक हैरान करने वाला मामला  सामने आया है.यहां एक महिला ने एक प्राइवेट बस ड्राइवर को बीच सड़क पर सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया. महिला ने कुछ महीने पहले कणकवली स्थित एक निजी ट्रैवल कंपनी से मुंबई जाने के लिए बस का टिकट बुक किया था. महिला अक्सर कणकवली और मुंबई के बीच इसी बस कंपनी की सर्विसा का इस्तेमाल करती थी. महिला का आरोप है कि ड्राइवर ने टिकट बुकिंग रिकॉर्ड से महिला का मोबाइल नंबर हासिल कर मैसेजिंग ऐप्स के जरिए उसे अश्लील वीडियो भेजता था. ड्राइवर की इस हरकत से तंग आकर पीड़ित महिला ने अपनी सहयोगी के साथ मिलकर आरोपी की सरेआम पिटाई कर दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कब की है ये घटना?

16 सितंबर की शाम को एक महिला अपनी सहेली के साथ कंकावली बस स्टैंड के पास मौजू कंपनी के बुकिंग ऑफिस पहुंची. जैसे ही उसकी नजर ड्राइवर पर पड़ी, उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उसमें आए अश्लील मैसेज ड्राइवर को दिखाए. इसके बाद गुस्से में उसने मौके पर ही ड्राइवर को कई थप्पड़ जड़ दिए.

मौके पर जुटी भारी भीड़

घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है,  जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों महिलाएं ड्राइवर से बहस कर रही हैं और भीड़ के सामने उसे बार-बार थप्पड़ मार रही हैं. वहीं, मौके पर खड़े लोग वहां खड़े इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद कर रहे हैं. 

नाबालिग की हत्या

वहीं, इससे पहले 6 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर में एक शख्स ने नाबालिग लड़की का रेप कर उसकी हत्या कर दी थी. अधिकारियों ने बताया था कि घटना उस समय हुई जब नीलेश धोंगड़ा नाम का आरोपी बिबलधर गांव में लड़की के घर गया था. बताया जा रहा है कि आरोपी की नाबालिग से सगाई हो चुकी थी. लेकिन वो शादी से पहले लड़की संबंध बनाना चाहता था. लड़की ने संबंध बनाने से पीड़िता ने मना कर दिया. इसके बाद उसने पीड़िता का रेप किया और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी. यह भी पढ़ें:- लुधियाना में प्रेमिका की हत्या, शादी का झांसा देकर अमेरिका से बुलाया भारत, फिर उतार दिया मौत के घाट

 

 

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

