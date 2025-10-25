Youth Beaten: शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा; वीडियो वायरल

Illicit Affair Death: कर्नाटक के बीदर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां औराद तालुक में नागनपल्ली गांव में एक युवक को बुरी तरह पीटा और बाद में उसकी मौत हो गई. युवक महाराष्ट्र का रहने वाला था. कथित तौर पर अवैध संबंध के शक में किए गए इस हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़ित की पहचान महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के गौनागांव निवासी विष्णु (27) के रूप में हुई है. 21 अक्टूबर को, विष्णु को एक शादीशुदा महिला के परिवार वालों ने कथित तौर पर बांधकर लाठियों से बेरहमी से पीटा था, जिसके साथ उसके संबंध होने का संदेह था.

महिला से मिलने आया, परिवार ने किया हमला

बताया जा रहा है कि यह हमला महिला के घर पर उस समय हुआ, जब विष्णु अपने दो दोस्तों के साथ उससे मिलने आया था. गुस्साए परिवार के सदस्यों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और लकड़ी के डंडों से पिटाई कर दी. घटना के बाद, चिंताकी पुलिस मौके पर पहुंची और विष्णु को इलाज के लिए अस्पताल ले गई. लेकिन इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका.

मां ने दर्ज कराई शिकायत, आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित की मां लक्ष्मी ने चिंताकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से पीटा गया. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. इस बीच, पूजा नाम की महिला और उसके परिवार ने भी उसी थाने में जवाबी शिकायत दर्ज कराई. चिंतकी पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों महिला के पिता अशोक और उसके भाई गजानन को विष्णु पर हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

पीड़ित को लाठियों से पीटते हुए आरोपियों का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे भीड़ के न्याय और स्थानीय समुदायों की ओर से ऐसे संवेदनशील मामलों से निपटने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.