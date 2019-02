ट्रेन के चलते ही महिला का हुआ मौत से सामना, VIDEO में देखें 'मसीहा' ने कैसे बचाया

मुंबई: 'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई' यह कथन रविवार को एक बार फिर से मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर सही साबित हुआ. यहां एक महिला यात्री लोकल ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी ट्रेन चल पड़ी. ट्रेन चलते ही स्पीड पकड़ चुकी थी. महिला का एक पैर ट्रेन ऊपर था तो दूसरा प्लेटफॉर्म पर. ट्रेन के खुलते ही एक यात्री उसे अंदर की तरफ खींचने लगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. महिला चाहकर भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी. इस वजह से महिला चलती ट्रेन में घिसटने लगी.

तभी वहां एक यात्री और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक जवान पहुंचे और महिला यात्री का हाथ छुड़ाकर प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया. इस तरह महिला यात्री की जान बच गई. मालूम हो कि मुंबई लोकल को लेकर लगातार अपील की जाती रही है कि ट्रेन के चलने के बाद यात्री उसपर चढ़ने की कोशिश कभी भी ना करें, लेकिन इसमें कमी नहीं आ रही है. चलती मुंबई लोकल में यात्रियों को चढ़ने और उतरने से रोकने के लिए मंत्री और सेलिब्रिटी के जरिए भी अपील की जाती रही है.

#WATCH: A passenger rescued from falling by another passenger & a Railway Protection Force (RPF) personnel, while she was trying to board a train at Malad Railway Station in Mumbai. (22.02.19) pic.twitter.com/sjCHvqnCxi

— ANI (@ANI) February 24, 2019