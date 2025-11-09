Advertisement
Maharashtra: उद्धव के घर के बाहर ड्रोन उड़ने से हड़कंप, भड़के बेटे आदित्य; बोले- अंदर झांकने की परमिशन...

Maharashtra: शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि मुंबई में उनके घर के पास एक ड्रोन देखा गया, जिससे निजता और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। ठाकरे के अनुसार, ड्रोन को उनके घर के अंदरज झांकते हुए देखा गया था

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:34 PM IST
Maharashtra: शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि मुंबई में उनके घर के पास एक ड्रोन देखा गया, जिससे निजता और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। ठाकरे के अनुसार, ड्रोन को उनके घर के अंदरज झांकते हुए देखा गया था, लेकिन जब वहां मौजूद लोगों ने उसे देखा तो वह तुरंत भाग गया।

उद्धव के घर के बाहर उड़ा ड्रोन

आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए ड्रोन की कार्रवाई के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने X पर लिखा, ''आज सुबह एक ड्रोन हमारे आवास में झांकता हुआ पकड़ा गया और जब मीडिया को इसके बारे में पता चला तो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) कह रहा है कि यह मुंबई पुलिस की अनुमति से बीकेसी के लिए किया जा रहा एक सर्वेक्षण था।"

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बाद में स्पष्ट किया कि ड्रोन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के लिए एक सर्वेक्षण का हिस्सा था और कहा कि उसने मुंबई पुलिस से अनुमति प्राप्त कर ली है। हालांकि, ठाकरे ने इस स्पष्टीकरण पर संदेह जताया और निवासियों के साथ संवाद की कमी की ओर इशारा किया।

घर के अंदर झांकने की परमिशन किसने दी?

MMRDA के जवाब में आदित्य ठाकरे ने सवाल किया, "कौन सा सर्वेक्षण आपको घरों के अंदर झांकने और नजर पड़ते ही तुरंत बाहर निकलने की इजाजत देता है?" उन्होंने सर्वेक्षण की वैधता और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत पर संदेह जताया।

आदित्य ठाकरे से सवाल किया कि निवासियों को सूचित क्यों नहीं किया गया? क्या एमएमआरडीए पूरे बीकेसी में सिर्फ हमारे घर की निगरानी कर रहा है? इससे यह संकेत मिलता है कि शायद उनके घर को ही निशाना बनाया गया है।

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

