किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत

महाराष्ट्र में हर बार फार्म लोन माफ करने में राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने किसानों को कर्ज चुकाने की नसीहत दी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 02, 2025, 10:41 PM IST
Ajit Pawar on Repaying Farm Loans: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने किसानों से कहा है कि अगर हो सके तो बैंक का कर्ज चुकाने की कोशिश करें और हर बार राहत पैकेज का इंतजार न करें. ये कमेंट पूर्व विधायक बच्चू कडू (Bachchu Kadu) की तरफ सेकृषि कर्ज माफी के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और एक हाइवे जाम करने के कुछ दिनों बाद आई है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो 30 जून, 2026 तक फार्म लोन माफी पर फैसला लेगी.

"कर्ज चुकाने की आदत डालें"
पवार ने बारामती के श्री सोमेश्वर सहकारी साख कारखाना (Shri Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana) में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "जब कोई बैंक आपको शून्य फीसदी ब्याज पर पैसा उधार देता है, तो उसे वक्त पर चुकाने की आदत डालें." 

"कर्ज माफी में खर्च होते हैं हजारों करोड़ रुपये"
डिप्टी सीएम अजित पवार, जिनके पास वित्त विभाग भी है, उन्होने संकेत दिया कि वो किसानों के लिए लगातार दोहराए जा रहे मुद्दों के एक ही साइकल से निराश हैं. उन्होंने कहा, "वही मुफ्त सुविधाएं, वही कर्जमाफी, वही समाधान. शरद पवार (Sharad Pawar) ने एक बार कर्ज माफ किया था. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis ने एक बार कर्ज माफ किया था जब उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और मैं सरकार में थे." उन्होंने आगे कहा, "अब, महायुति गठबंधन में, क्या हमने कहा था कि हम चुनावों के कारण फिर से फार्म लोन माफ करेंगे. इस माफी पर वैसे भी कुछ हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे."

सरकार ने प्रदर्शनकारियों को समझाया
प्रदर्शनकारी विधायक कडू बीते गुरुवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत के बाद नेशनल हाइवे खाली करके पास के एक मैदान में जाने पर सहमत हो गए.  बॉम्बे हाइकोर्ट ने भी प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल छोड़ने का आदेश दिया और बाद में मंत्री पंकज भोयर (Pankaj Bhoyar) और आशीष जायसवाल (Ashish Jaiswal) ने उनसे बातचीत की.

बातचीत शुरू होने से पहले, फडणवीस ने कडू से कहा था कि वो विरोध प्रदर्शन करने के बजाय सीधे सरकार से किसानों के मुद्दों पर चर्चा करें, क्योंकि इससे जनता के लिए परेशानियां पैदा होती हैं और स्वार्थी तत्वों को इसका फायदा उठाने का मौका मिलता है.

"बारिश से परेशान किसानों की मदद जरूरी"
सीएम फडणवीस ने कहा, "इस वक्त हमारी प्राथमिकता उन किसानों की मदद करना है जिन्हें भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है. हमने कभी नहीं कहा कि हम फार्म लोन माफी के खिलाफ हैं." सितंबर में हुई हद से ज्यादा बारिश के कारण किसानों, खासकर सेंट्रल महाराष्ट्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

