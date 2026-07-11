उद्धव गुट में बगावत से पहले दिल्ली में हुआ था 'खेला', सामने आई 'गुप्त बैठक' की तस्वीर, जिससे सबकुछ हुआ क्लियर

Maharshatra Politics: महाराष्ट्र में इस समय सियासी पारा हाई है. हाल में ही शिवसेना (उद्धव गुट) के 6 सांसदों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया. शिंदे गुट ने इसको 'ऑपरेशन टाइगर' करार दिया था. हालांकि, उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर बीजेपी समेत अन्य सत्ता पक्ष की पार्टियों पर कई आरोप लगाए. इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक 'गुप्त मीटिंग' की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने एक बार फिर से राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है.
दरअसल, दावा किया जा रहा है कि उद्धव गुट को छोड़ने से पहले यूबीटी के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी. लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई उनकी अघोषित मीटिंग की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आई हैं, जिसने लोगों को दंग कर दिया है. जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, शिवसेना को लगे राजनीतिक झटके की इनसाइड स्टोरी और पुख्ता हो गई.
बताया जाता है कि 17 जून को शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अलग मान्यता की मांग करते हुए एक पत्र सौंप दिया. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन बागी सांसदों ने कहा था कि उन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट का कांग्रेस में विलय करने की कथित योजना स्वीकार्य नहीं है.
उन्होंने बिरला से कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए उनके पास आवश्यक संख्या बल है. इन सबके बीच सामने आई तस्वीर में देखा जा सकता है कि शिवसेना (UBT) के बागी सांसद श्रीकांत शिंदे और महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाइक की उपस्थिति में ओम बिरला से मिल रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बागी सांसद ओमराजे निम्बालकर ने सुबह के करीब साढ़े छह बजे दिल्ली में ओम बिरला से मुलाकात की. इसके बाद दलबदल के कागजात पर हस्ताक्षर करते हुए महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए.
इसके बाद अन्य पांच बागी सांसद सुबह करीब 7.30 बजे दिल्ली के लीला होटल पहुंचे. इनमें संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल थे.
इसके बाद सुबह के करीब साढ़े नौ बजे ये गुट बिरला के आवास पर पहुंचा, जहां पर बागी सांसदों ने दलबदल के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए. इसी दौरान पांचों सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के बगीचे में एक तस्वीर भी ली.
गौरतलब है कि छह सांसदों के शिवसेना (UBT) छोड़ने और शिंदे गुट में शामिल होने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई थी.महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने 'ऑपरेशन टाइगर' को पूर्ण और सफल घोषित कर दिया.