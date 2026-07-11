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उद्धव गुट में बगावत से पहले दिल्ली में हुआ था 'खेला', सामने आई 'गुप्त बैठक' की तस्वीर, जिससे सबकुछ हुआ क्लियर

शिवसेना (UBT) में बगावत से पहले ही छः सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी. इस गुप्त बैठक की एक तस्वीर अब सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 11, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:23 PM IST
उद्धव गुट में बगावत से पहले दिल्ली में हुआ था 'खेला', सामने आई 'गुप्त बैठक' की तस्वीर, जिससे सबकुछ हुआ क्लियर

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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