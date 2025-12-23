'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल, MVA पर प्रहार

Maharashtra municipal council elections: एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ जगहों पर हमने अलग-अलग चुनाव लड़ा और कुछ जगहों पर साथ मिलकर, लेकिन जब हम अंतिम नतीजों को देखते हैं, तो 75-80% जगहों पर महायुति के पक्ष में जीत हासिल हुई है. यानि कि लोगों ने यह साफ कर दिया है कि असली कौन है और नकली कौन है. उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं. शिंदे ने दावा किया कि आने वाले चुनावों में महायुति जीतेगी क्योंकि महायुति काम कर रही है, विकास कर रही है. इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मुंबई नगर निगम में महायुति ही जीतेगी.

महायुति का प्रदर्शन

महाराष्ट्र में 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में BJP-शिवसेना-NCP की महायुति ने बड़ी और शानदार जीत हासिल की है. चुनाव नतीजों में महायुति ने साफ तौर पर बढ़त बनाते हुए अधिकांश नगर निकायों पर कब्जा जमा लिया. इन चुनावों में कुल 288 अध्यक्ष पदों के लिए मतदान हुआ था और नतीजों के मुताबिक महायुति ने इनमें से 207 अध्यक्ष पद जीत लिए हैं. यह जीत इतनी बड़ी है कि विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी बहुत पीछे रह गई. MVA को सिर्फ 44 अध्यक्ष पदों पर ही संतोष करना पड़ा. पार्टीवार बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. BJP ने अकेले 117 अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की है. इसके अलावा शिवसेना और NCP के उम्मीदवारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे महायुति की कुल जीत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया.