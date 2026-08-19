/TMC सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ीं मुश्किलें! कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट; जानें सर्किट हाउस विवाद से क्या है कनेक्शन

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. नदिया जिले के कृष्णानगर स्थित तीसरी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक शिकायत मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह कार्रवाई अदालत की ओर से जारी किए गए कई समन के बावजूद पेश नहीं होने के बाद की गई है. मामला कथित आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा है.
शिकायत में महुआ मोइत्रा पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, अलग-अलग समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, आपराधिक धमकी देने और ऐसे बयान देने जैसे आरोप लगाए गए हैं, जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका पैदा हो सकती है. रिपोर्टों के मुताबिक अदालत ने कई बार समन जारी किए थे, लेकिन उनके अनुपालन को लेकर स्थिति बनी रही. इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला लिया.
पुलिस के मुताबिक, शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 227 के तहत दर्ज की गई थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से महुआ मोइत्रा को कई बार समन भेजे गए. पुलिस का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत समन जारी होने के बावजूद जब वह अदालत में पेश नहीं हुईं, तो न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया. नादिया पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, अदालत ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही वारंट जारी किया है.
पुलिस के अनुसार, शिकायत में महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं. इनमें धारा 79 के तहत महिला की मर्यादा का अपमान करने, धारा 196 के तहत विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, धारा 299 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जानबूझकर किए गए कृत्य और धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी से जुड़े आरोप शामिल हैं. इसके अलावा धारा 353(2) भी लगाई गई है. यह धारा ऐसे बयान या उनके प्रसार से संबंधित है, जिनसे सार्वजनिक अशांति या लोक व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति पैदा हो सकती है.
विवाद की शुरुआत 14 अगस्त की रात हुई थी. महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि उन्हें रात करीब 10 बजे कृष्णानगर के सर्किट हाउस से कमरा खाली करने के लिए कहा गया. उनके इस आरोप के बाद प्रशासन और सांसद के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया था. महुआ मोइत्रा के मुताबिक, वह 14 अगस्त को शाम करीब 6.15 बजे सर्किट हाउस पहुंची थीं. उनका कहना था कि उन्हें उनका नियमित कमरा दिया गया और वहां चाय-खाना भी परोसा गया. उनके दावे के मुताबिक, रात करीब 9.47 बजे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें फोन किया और परिसर खाली करने को कहा. महुआ का आरोप था कि अधिकारी ने यह भी कहा कि निर्देश ऊपर से आए हैं. इसके कुछ देर बाद डिप्टी कलेक्टर की ओर से उन्हें व्हाट्सऐप संदेश मिला. इसमें 12 अगस्त का एक आदेश भेजा गया था, जिसमें सर्किट हाउस में रखरखाव और सफाई का हवाला दिया गया था. इसी को लेकर विवाद बढ़ गया.
इस घटना के बाद महुआ मोइत्रा ने नादिया प्रशासन पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया था. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष नादिया जिले के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस भी दिया है. महुआ ने अपने नोटिस में संसदीय प्रोटोकॉल के उल्लंघन और अपने साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है. अब इसी विवाद से जुड़े शिकायत मामले में अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं.