मां काली ढोकला नहीं खातीं... महुआ मोइत्रा ने कसा पीएम मोदी पर तंज, क्या आपको पता है, इसके पीछे की कहानी

Mahua Moitra news: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल में रैली के दौरान मां काली का आह्वान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. महुआ ने कहा, 'इस हथकंडे के जरिए बंगाली मतदाताओं को लुभाने की कोशिश थोड़ी देर से की गई. आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को दुर्गापुर की रैली को संबोधित करने से पहले भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा में भीड़ का अभिवादन करते हुए मां काली और देवी दुर्गा का आह्वान करते हुए की थी.

बंगाली वोटों के लिए मां काली का आह्वान: महुआ

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सामान्य उद्घोष जय श्री 'राम' के नारे से हटकर कहा, 'जय मां काली, जय मां दुर्गा'. इसको लेकर पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए, उनकी मुखर आलोचक महुआ ने कहा, बंगाली वोटों के लिए मां का आह्वान करने में उन्होंने देर कर दी. मां ढोकला नहीं खातीं और कभी नहीं खाएंगी. आपको बताते चलें कि ढोकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात का एक लोकप्रिय नाश्ता है.

'ढोकला' का ज़िक्र बीजेपी नेताओं पर लोगों के खाने के विकल्पों को निर्धारित करने के उनके पिछले हमलों के अनुरूप है. दरअसल बंगाल के कई काली मंदिरों में देवी को भोग के रूप में मांसाहारी भोजन चढ़ाया जाता है. 2022 में, मोइत्रा ने काली को मांसाहारी और मदिरा ग्रहण करने वाली देवी कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके कारण उनके पर एफआईआर हुई थी.

कृष्णानगर की उग्र सांसद ने इस साल की शुरुआत में 'ढोकला' पर तंज कसा था, जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में एक मछली बाज़ार के दुकानदारों को मंदिर के पास होने के कारण धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे.

उस समय वीडियो शेयर करते हुए, मोइत्रा ने दावा किया कि वहां धमकाने वाले लोग बीजेपी से जुड़े थे. उन्होंने लिखा- 'चितरंजन पार्क में बंगालियों को धमका रहे लोग बीजेपी के गुंडे हैं. चित्तरंजन पार्क एक बंगाली कॉलोनी है. बंगाली मछली खाने वाले गर्वित लोग हैं. क्या बीजेपी हमें बताएगी कि हम क्या खाएंगे और हमारी दुकानें कहां होनी चाहिए? हालांकि बीजेपी ने उस वीडियो को मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था.

F&Q

सवाल- दिल्ली के सीआर पार्क के मछली विक्रेताओं को धमकी देने वाला मामला क्या है.

जवाब- इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर करके बीजेपी समर्थकों पर चितरंजन पार्क के आस-पास मछली बेचने वाले दुकानदारों को धमकाने का आरोप लगाया था. वीडियो को महुआ मोइत्रा ने भी शेयर किया था. देखें- वीडियो

These fish shops were allotted by DDA, this is not any illegal encroachment.

If BJP had problem with CR Park Bengalis eating fish, they should have said so in their manifesto.

Bengalis in CR Park are one of the most educated communities in Delhi. Their sentiments and eating… https://t.co/oRv2S8bHfi

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 8, 2025