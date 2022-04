मीट शॉप बैन पर बोलीं MP महुआ मोइत्रा, 'संविधान मुझे मांस खाने की अनुमति देता है'

नई दिल्ली: नवरात्रि (Navratri) के मौके पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मांस की दुकानों पर लगाई गई रोक (Ban on Meat Shops) का तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (Trinamool Congress MP Mahua Moitra) ने विरोध किया है. उनका कहना है कि जब संविधान उन्हें मीट खाने की इजाजत देता है, तो प्रशासन रोकने वाला कौन होता है.

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूं. संविधान मुझे इसकी अनुमति देता है कि जब मुझे पसंद हो, मैं मीट खा सकती हूं. दुकानदारों को भी अपना व्यापार चलाने की आजादी है'. बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन (South Delhi Mayor Mukesh Suryan) ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है और कहा है कि इसका सख्ती से पालन किया जाएगा.

I live in South Delhi.

The Constitution allows me to eat meat when I like and the shopkeeper the freedom to run his trade.

Full stop.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 6, 2022