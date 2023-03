माहुआ मोइत्रा ने उठाए BJP सांसद निशिकांत दुबे पर सवाल, पूछा- दस साल की उम्र में कैसे पास की मैट्रिक?

टीएमसी सांसद ने कहा कि निशिकांत दुबे की ओर से फाइल किए गए एफिडेविट में उनकी शिक्षा और उम्र को लेकर अगल-अलग दावे किए गए हैं. इसके आधार पर सवाल उठाया है कि दस साल की उम्र में हाईस्कूल कैसे पास हो गये?

Hon’ble member in 2009 affidavit is 37 yrs old, in 2014 affidavit is 42 yrs old. Hence born in 1972.

In both affidavits says passed Matriculation in 1982.

Hence passed matric at AGE of 10 years.

