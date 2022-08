Mahua Moitra: महंगा बैग छुपाने के वीडियो पर बोलीं महुआ मोइत्रा, 'झोला लेके आए थे, झोला लेके ...'

Mahua Moitra Bag Hiding: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बैग की एक क्लिप ने इंटरनेट पर कमेंट्स की सुनामी ला दी है. भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में मूल्य वृद्धि पर चर्चा के दौरान महंगा बैग छिपाने का आरोप लगाया था. साथ ही मोइत्रा की एक छोटी क्लिप भी शेयर की थी. क्लिप में वो अपना बैग हटाती हुई दिख रही हैं. अब महुआ मोइत्रा ने भाजपा नेता पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने मंगलवार को अपनी तस्वीरों के कोलाज के साथ भाजपा प्रवक्ता पर पलटवार किया.

मोइत्रा का भाजपा पर पलटवार

मोइत्रा ने पीएम मोदी की 2016 में एक रैली के दौरान लोकप्रिय टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, 'झोला लेके आए थे... झोला लेके चल पड़ेंगे... (एक बैग के साथ आया था ... एक बैग के साथ जाऊंगा).'

शहजाद पूनावाला ने साधा था निशाना

शहजाद पूनावाला ने महुआ मोइत्रा की एक छोटी वीडियो क्लिप ट्वीट की थी. निचले सदन की ये क्लिप उस वक्त की है जब टीएमसी नेता काकोली घोष मूल्य वृद्धि पर बोल रही थीं. पूनावाला ने ट्वीट कर कहा था कि मैरी एंटोनेट की मूल्य वृद्धि पर चर्चा के दौरान मोइत्रा ने अपना महंगा बैग छुपाया. यह पाखंड का एक चेहरा है!

Marie Antoinette Mahau Moitra hiding her expensive bag during a discussion on price rise- hypocrisy has a face & its this! A party that believes in TMC- Too Much Corruption discusses price rise after not cutting VAT & alliance with UPA that gave run away inflation of 10% plus pic.twitter.com/VByJsk4tBV

