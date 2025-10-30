Advertisement
trendingNow12981712
Hindi Newsदेश

'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ जानती है', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?

नितिन गडकरी का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और सड़क गुणवत्ता से जुड़े मामलों में सीधी जवाबदेही सुनिश्चित होगी. इस कदम को सड़क मंत्रालय की एक 'जवाबदेही आधारित पहल' के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ जानती है', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?

Nitin Gadkari Highways Projects: हमें अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि जब लोग हाईवे पर चलते हैं और सड़क पर गड्ढे या खराबी देखते हैं, तो राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ही दोष देने लगते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत देशभर की सड़कों और हाईवे पर अधिकारियों, ठेकेदारों और कंसलटेंट्स के नाम वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं. इस व्यवस्था का मकसद है कि किसी सड़क के रखरखाव या निर्माण में गड़बड़ी होने पर जवाबदेही तय की जा सके और लोग सीधे यह जान सकें कि उस परियोजना की जिम्मेदारी किसकी है. इन सड़कों पर लगे होर्डिंग्स में क्यूआर कोड को स्कैन करने पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी.

नितिन गडकरी का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और सड़क गुणवत्ता से जुड़े मामलों में सीधी जवाबदेही सुनिश्चित होगी. इस कदम को सड़क मंत्रालय की एक 'जवाबदेही आधारित पहल' के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकता है. गडकरी ने न्यूज एजेंसी एनएनआई से बात चीत करते हुए इस विषय पर कहा,  'जब जनता को सड़कों पर गड्ढे मिले या खराबी हो तो मैं ही क्यों गाली खाऊं?' 

 

Add Zee News as a Preferred Source

हर बार मैं ही गाली क्यों खाऊंः गडकरी
जब गडकरी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'मैंने हाइवे अथारिटी से जुड़े अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि वो हाइवे के किनारे बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाएं और उन पर क्यू आर कोड भी लगवाएं ताकि पता चल सके कि इस सड़क को बनाने में किन लोगों का योगदान है. ताकि जनता जब सड़कों पर चले और उसे किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो भी ये बात जाने और जिम्मेदारी तय करे कि ये किसकी गलती है. इसमें कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, सरकारी अधिकारियों और सेक्रेटरी की फोटो और नंबर सहित तस्वीरें छपे ताकि जनता भी जाने कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है. सिर्फ मेरा ही नाम क्यों आए हर बार मैं ही गाली क्यों खाऊं?'

यह भी पढ़ेंः  'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Nitin GadkariQR code

Trending news

'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR