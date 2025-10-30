'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ जानती है', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?

Nitin Gadkari Highways Projects: हमें अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि जब लोग हाईवे पर चलते हैं और सड़क पर गड्ढे या खराबी देखते हैं, तो राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ही दोष देने लगते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत देशभर की सड़कों और हाईवे पर अधिकारियों, ठेकेदारों और कंसलटेंट्स के नाम वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं. इस व्यवस्था का मकसद है कि किसी सड़क के रखरखाव या निर्माण में गड़बड़ी होने पर जवाबदेही तय की जा सके और लोग सीधे यह जान सकें कि उस परियोजना की जिम्मेदारी किसकी है. इन सड़कों पर लगे होर्डिंग्स में क्यूआर कोड को स्कैन करने पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी.

नितिन गडकरी का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और सड़क गुणवत्ता से जुड़े मामलों में सीधी जवाबदेही सुनिश्चित होगी. इस कदम को सड़क मंत्रालय की एक 'जवाबदेही आधारित पहल' के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकता है. गडकरी ने न्यूज एजेंसी एनएनआई से बात चीत करते हुए इस विषय पर कहा, 'जब जनता को सड़कों पर गड्ढे मिले या खराबी हो तो मैं ही क्यों गाली खाऊं?'

Big Win!@nitin_gadkari ji is implementing my QR scan idea! On July 12, I posted: If ₹5 biscuit has all details, why not 100 Cr road? I demanded QR codes for roads. After months of efforts, it’s finally happening! This is just the start of Accountability & Transparency! pic.twitter.com/aIBUV5GFx1 — Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) October 28, 2025

हर बार मैं ही गाली क्यों खाऊंः गडकरी

जब गडकरी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'मैंने हाइवे अथारिटी से जुड़े अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि वो हाइवे के किनारे बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाएं और उन पर क्यू आर कोड भी लगवाएं ताकि पता चल सके कि इस सड़क को बनाने में किन लोगों का योगदान है. ताकि जनता जब सड़कों पर चले और उसे किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो भी ये बात जाने और जिम्मेदारी तय करे कि ये किसकी गलती है. इसमें कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, सरकारी अधिकारियों और सेक्रेटरी की फोटो और नंबर सहित तस्वीरें छपे ताकि जनता भी जाने कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है. सिर्फ मेरा ही नाम क्यों आए हर बार मैं ही गाली क्यों खाऊं?'

