Youngest MLA: राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, इन शख्सियतों ने भी रचा था इतिहास

New Youngest MLA of Bihar: बिहार की अलीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल कर मैथिली ठाकुर अब राम विलास पासवान और राजा भैया जैसे कद्दावर नेताओं की जमात में शामिल हो गईं. फिलहाल मैथिली ठाकुर की उम्र इस समय 25 साल है.
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने फिर से बाजी मार ली है. वहीं बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता और लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने शानदार बढ़त बना ली है. 24 राउंड की मतगणना में उन्हें 84,268 वोट मिले हैं. उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी नेता बिनोद कुमार मिश्रा उनसे 12036 वोटों से पीछे चल रहे हैं. इस सीट पर मैथिली की जीत तय मानी जा रही है. इसके साथ ही मैथिल अब उन नेताओं की जमात में शामिल हो जाएंगी जिन्होंने बहुत कम उम्र में विधानसभा का चुनाव जीता है. इस जीत के साथ ही मैथिली अब राम विलास पासवान और राजा भैया जैसे कद्दावर नेताओं की जमात में शामिल हो गईं. फिलहाल मैथिली ठाकुर की उम्र इस समय 25 साल है. आइए आपको बताते हैं उन युवा विधायकों के नाम जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही MLA का चुनाव जीतकर विधानसभा का नेतृत्व किया.
राजस्थान के उमेद सिंह साल 1962 में 25 वर्ष की उम्र में विधायक बने
राजस्थान की बाड़मेर विधानसभा सीट से साल 1962 में उमेद सिंह महज 25 साल की उम्र में विधायक बने थे. उमेद सिंह को भारतीय सियासत के शुरुआती दिनों में सबसे युवा विधायकों में गिना जाता था. बाद में उमेद सिंह ने साल 1980 और 1985 में भी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी.
राम विलास पासवान 1969 में महज 23 साल की उम्र में बने थे विधायक
साल 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राम विलास पासवान ने महज 23 साल की उम्र में 1969 में विधानसभा उप-चुनाव जीता था. पहले राम विलास पासवान का चयन आईपीएस में हुआ था लेकिन उन्होंने नौकरी को छोड़ सियासत को चुना और खगड़िया के अलौली विधानसभा सीट से उप-चुनाव लड़े और जीत हासिल कर विधानसभा का रास्ता तय किया.
राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह साल 1993 उम्र 24 वर्ष
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा से राजा भैया ने साल 1993 में पहली बार चुनाव लड़ा था और तब से वो लगातार अब तक इस सीट से विधायक बने हुए हैं. साल 1993 में राजा भैया की उम्र महज 24 साल थी. उन्होंने 24 साल की उम्र में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव जीता था.
अरुण वर्मा साल 2012 में उम्र 25 वर्ष
समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की सदर सीट से चुने गए अरुण वर्मा 2012 में 25 साल की उम्र में विधायक बने थे. अरुण वर्मा यूपी के सबसे युवा विधायकों में शामिल रहे और आदर्श युवा विधायक पुरस्कार भी हासिल किया था.
आदित्य सूरजेवाला साल 2024 में उम्र 25 वर्ष
हिसार के युवा नेता और कांग्रेस के दिग्गज रणजीत सिंह सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सूरजेवाला भी इस लिस्ट में शामिल हैं. साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आदित्य ने 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा के सबसे युवा विधायक बने. उन्होंने कैथल विधानसभा सीट से जीत हासिल की.
मैथिली ठाकुर साल 2025 उम्र 25 साल
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर की शानदार बढ़त ने उन्हें राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है. सिर्फ 25 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली को अब देश की युवा नेताओं की कतार में शामिल किया जा रहा है.
