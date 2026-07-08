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मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टकराने से बचे दो विमान; रनवे पर आए आमने-सामने

Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमान आमने-सामने आ गए. जिसकी वजह से हड़कंप मच गया. एक विमान रनवे से बाहर नहीं निकला था तो दूसरा टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:58 AM IST
मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टकराने से बचे दो विमान; रनवे पर आए आमने-सामने
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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