/मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टकराने से बचे दो विमान; रनवे पर आए आमने-सामने

Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमान एक ही रनवे पर आमने-सामने आ गए. ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कहने पर एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ने किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए अपना टेक-ऑफ रन रोक दिया. जिससे अनहोनी टल गई.
रात करीब 10 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की सिलीगुड़ी से आई फ्लाइट रनवे पर लैंड कर चुकी थी, लेकिन वह अभी पूरी तरह रनवे से बाहर नहीं निकली थी. इसी दौरान दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट उसी रनवे से टेकऑफ करने लगी. जैसे ही ये स्थिति बनी एयरपोर्ट के अधिकारी सतर्क हो गए. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने तुरंत एयर इंडिया के पायलट को टेकऑफ रोकने का निर्देश दिया. इसके बाद विमान का टेकऑफ बीच में ही रोक दिया गया और उसे वापस बे (पार्किंग एरिया) में ले जाया गया.
की गई दूसरी व्यवस्था
एयर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने बयान में कहा कि 7 जुलाई को मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI816 को ऑपरेट करने वाले क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ऐसा करने का इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद टेक-ऑफ रन रोक दिया और बे में वापस आ गए. इसके अलावा कहा कि ATC के निर्देश का पूरी तरह पालन किया गया. इसके बाद विमान की जरूरी तकनीकी जांच की जाएगी और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी व्यवस्था की गई.
नहीं पता चल सकी जानकारी
बता दें कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI816 बोइंग 777-300ER विमान से संचालित हो रही थी, जबकि सिलीगुड़ी से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AIX1547 बोइंग 737 मैक्स 8 विमान थी. दोनों में कुल कितने पैसेंजर थे इस बात की जानकारी नहीं पता चल सकी है. जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर कैसे दोनों विमान आमने-सामने आ गए. मुंबई में इस समय काफी तेज बारिश भी हो रही है.