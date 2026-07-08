/मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टकराने से बचे दो विमान; रनवे पर आए आमने-सामने

रात करीब 10 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की सिलीगुड़ी से आई फ्लाइट रनवे पर लैंड कर चुकी थी, लेकिन वह अभी पूरी तरह रनवे से बाहर नहीं निकली थी. इसी दौरान दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट उसी रनवे से टेकऑफ करने लगी. जैसे ही ये स्थिति बनी एयरपोर्ट के अधिकारी सतर्क हो गए. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने तुरंत एयर इंडिया के पायलट को टेकऑफ रोकने का निर्देश दिया. इसके बाद विमान का टेकऑफ बीच में ही रोक दिया गया और उसे वापस बे (पार्किंग एरिया) में ले जाया गया.