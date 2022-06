Hapur factory explosion: यूपी के हापुड़ में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 9 लोगों की मौत; CM योगी ने जताया दुख

Hapur factory explosion: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है. हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गये. मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीन कुमार ने बताया कि दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि राहत कार्य में तेजी लाई गई है और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है. हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई फैक्ट्रियों की छतें उड़ गईं. पुलिस प्रशासन व दमकल विभाग ने मौके पर पहुंच कर राहत कार्य शुरू किया और कई लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला. पुलिस के अनुसार, हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी (औद्योगिक क्षेत्र) में शनिवार को सीएनजी पंप के पीछे कृष्णा ऑर्गेनिक कंपनी में बॉयलर फट गया, जिससे वहां आग लग गई.

UP | Total 15 injured, 8 dead in the explosion that took place at an electronic equipment manufacturing unit in Hapur. Injured being treated. We are probing the matter. Action will be taken against those responsible...: Hapur IG Praveen Kumar pic.twitter.com/KMGgqqltZL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 4, 2022