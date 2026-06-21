Tamil Nadu Gas leak: तमिलनाडु के तिरुवल्लुर ( Tiruvallur) में बड़ा हादसा हुआ है. ये हादसा एक फैक्ट्री में गैस लीक होने से हुआ. फैक्ट्री में रखी अमोनिया गैस के लीक होने से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है. मुख्यमंत्री थलपति विजय ने हादसे पर शोक जताते हुए, जांच कमेटी बनाने के ऐलान का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय वहां करीब 100 से ज्यादा मजदूर थे. जिनमें से 70 से ज्यादा की तबीयत एक साथ बिगड़ गई थी. हादसे होते ही बाकी स्टाफ बाहर भागा.
पुलिस-प्रशासन का अमला भी खबर मिलते ही मौके पर पहुंचा. फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम करवाने की बात कही जा रही है. डॉक्टरों की एक टीम बाकी मजदूरों की हालत पर नजर बनाए हुए है.
प्रशासन से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में झींगा प्रोसेसिंग का काम होता था. इस घटनाक्रम के बाद श्रमिकों में आक्रोश है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अमोनिया गैस रिसाव की घटना की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है. तीन सदस्यीय समिति में 'औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक', 'प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव' और 'सार्वजनिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक' शामिल हैं.
समिति को 24 घंटे में अंतरिम रिपोर्ट और 3 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है. मुख्यमंत्री ने IT मंत्री/तिरुवल्लूर के प्रभारी मंत्री को निर्देश दिया कि वे निगरानी अधिकारी डॉ. के.पी. कार्तिकेयन (IAS) के साथ तुरंत तिरुवल्लूर पहुंचें और जिला कलेक्टर व जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और देखभाल सुनिश्चित करें.
Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay has instructed to form a Committee to enquire into the Ammonia Gas Leak incident. A 3 member committee with Director of Industrial Safety and Health, Member Secretary, Pollution Control Board and Additional Director of Public Health has…
— ANI (@ANI) June 21, 2026
झींगा भारत का प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यात उत्पाद है. इसी साल जनवरी में केंद्रीय मत्स्य सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने तमिलनाडु के चेन्नई स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- केंद्रीय खारे पानी के मत्स्य पालन संस्थान (ICAR-CIBA) और इसके मुट्टुकाडु प्रायोगिक केंद्र का दौरा किया था. आपको बताते चलें कि दुनिया के 130 देशों को होने वाले कुल समुद्री खाद्य निर्यात में झींगा की तादाद करीब 70 प्रतिशत है. जिसमें तमिलनाडु का अहम योगदान है.