/मुंबई के पास बड़ा हादसा! 13वीं मंजिल से गिरी विशालकाय क्रेन, 1 युवक की मौत और 3 घायल, पिचक कर रह गई नीचे खड़ी गाड़ियां

Thane-Mira Road Crane Accident News: महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में गुरुवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया. वहां पर निर्माणाधीन एक इमारत की 13वीं मंजिल पर क्रेन कंस्ट्रक्शन वर्क का काम कर रही थी. तभी अचानक वह बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गई, जिससे उसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए.