Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मुंबई के पास बड़ा हादसा! 13वीं मंजिल से गिरी विशालकाय क्रेन, 1 युवक की मौत और 3 घायल, पिचक कर रह गई नीचे खड़ी गाड़ियां

मुंबई के पास बड़ा हादसा! 13वीं मंजिल से गिरी विशालकाय क्रेन, 1 युवक की मौत और 3 घायल, पिचक कर रह गई नीचे खड़ी गाड़ियां

Thane Crane Accident News: महाराष्ट्र में 13वीं मंजिल से कंस्ट्रक्शन वर्क में लगी क्रेन के गिरने से गुरुवार शाम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 16, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:43 PM IST
मुंबई के पास बड़ा हादसा! 13वीं मंजिल से गिरी विशालकाय क्रेन, 1 युवक की मौत और 3 घायल, पिचक कर रह गई नीचे खड़ी गाड़ियां

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुनिया की सुस्त रफ्तार का भारत पर असर, ग्लोबल ग्रोथ धीमी होकर 2.5% रहने का अनुमान
moody's report47 min ago
2
 corona virus53 min ago
3
Mumbai News55 min ago
4
delhi-katra expressway1 hr ago
5
Rohit Sharma1 hr ago