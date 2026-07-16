/मुंबई के पास बड़ा हादसा! 13वीं मंजिल से गिरी विशालकाय क्रेन, 1 युवक की मौत और 3 घायल, पिचक कर रह गई नीचे खड़ी गाड़ियां

Thane-Mira Road Crane Accident News: महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में गुरुवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया. वहां पर निर्माणाधीन एक इमारत की 13वीं मंजिल पर क्रेन कंस्ट्रक्शन वर्क का काम कर रही थी. तभी अचानक वह बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गई, जिससे उसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए.
पुलिस के मुताबिक, यह हादसा मुंबई के पास मीरा रोड़ पर जेपी नॉर्थ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बन रही एक बिल्डिंग में हुआ. 13वीं मंजिल से विशालकाय क्रेन के गिरने से नीचे खड़ी कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और दूसरे सामान भी नष्ट हो गए. हादसे में 20 वर्षीय एक युवक की तुरंत मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और युद्धस्तर पर बचाव और राहत कार्य शुरू किया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है. यह क्रेन अचानक कैसे गिरी, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. जांच में ठेकेदार की लापरवाही और आपराधिक साजिश, दोनों के एंगल से जांच की जा रही है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने क्रेन के गिरने के स्पॉट को फिलहाल सील कर दिया है और लोगों को वहां पर आना-जाना रोक दिया है.