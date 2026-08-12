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Pizza के स्वाद के पीछे सेहत का खतरा? Domino’s के 3 आउटलेट में मिलीं ऐसी खामियां, FDA ने लाइसेंस किए निलंबित

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन को लेकर मुंबई में Domino’s Pizza के तीन आउटलेट पर बड़ी कार्रवाई की गई है. महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर में मौजूद Domino’s Pizza के तीन आउटलेट के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Aug 12, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:31 PM IST
Pizza के स्वाद के पीछे सेहत का खतरा? Domino’s के 3 आउटलेट में मिलीं ऐसी खामियां, FDA ने लाइसेंस किए निलंबित

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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