/Pizza के स्वाद के पीछे सेहत का खतरा? Domino’s के 3 आउटलेट में मिलीं ऐसी खामियां, FDA ने लाइसेंस किए निलंबित

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन को लेकर मुंबई में Domino’s Pizza के तीन आउटलेट पर बड़ी कार्रवाई की गई है. महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर में मौजूद Domino’s Pizza के तीन आउटलेट के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. FDA की तरफ से जारी प्रेस नोट में इन तीनों जगहों पर खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन में सामने आई अलग-अलग खामियों का उल्लेख किया गया है.
FDA की जांच के दौरान इन आउटलेट में FSSAI लाइसेंस के प्रदर्शन, पीने के पानी की जांच, खाद्य पदार्थों के भंडारण, तापमान नियंत्रण, Pest Control, सफाई और कर्मचारियों के लिए हाईजीन फैसिलिटी से जुड़े नियमों के पालन में कमियां पाई गईं. डिपार्टमेंट ने जांच के दौरान सामने आई खामियों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार के निर्देश दिए हैं.
फ्रीज्ड खाने वाली चीजों और दूसरे खाने के सामान को सही तापमान पर रखने की व्यवस्था में कमी.
खाने के सामान के तापमान की नियमित निगरानी नहीं की जा रही थी.
खाने के सामान और गैर-खाद्य सामान को अलग रखने की व्यवस्था ठीक नहीं थी.
रसोई के पिछले दरवाजे, फर्श और ठंडे कमरे से चूहों और दूसरे कीड़ों को रोकने की व्यवस्था में कमी.
खाना बनाने वाली जगह की साफ-सफाई में सुधार की जरूरत.
कर्मचारियों के हाथ धोने और व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं.
खाद्य सुरक्षा से जुड़े जरूरी लाइसेंस को सही तरीके से प्रदर्शित करने में कमी.
पीने के पानी की जांच से जुड़ी व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत.
खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत तय मानकों का पालन नहीं किया गया.
जांच में करीब 45 फीसदी नियमों का पालन नहीं पाया गया.
खाद्य पदार्थों के तापमान की निगरानी में कमी.
खाद्य पदार्थों की जांच की व्यवस्था में कमी.
साफ-सफाई को लेकर लापरवाही पाई गई.
कीड़े-मकौड़ों और चूहों से बचाव की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी.
कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग रखने की व्यवस्था में कमी.
शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखने की व्यवस्था में कमी.
खाना बनाने के उपकरणों और बर्तनों की सही तरीके से सफाई और कीटाणु रहित करने की व्यवस्था में सुधार की जरूरत.
खाना बनाने की जगह से खाने के बचे हुए टुकड़े और गंदगी हटाने की व्यवस्था में कमी.
कीड़े-मकौड़ों से बचाव के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए.
साफ-सफाई और स्वच्छता के लिए तय कार्यक्रम का सही तरीके से पालन नहीं किया गया.
कीड़े-मकौड़ों और चूहों से बचाव की व्यवस्था में कमी.
खाद्य पदार्थों को रखने और पुराने सामान को पहले इस्तेमाल करने की व्यवस्था में खामी.
खाद्य पदार्थों को सही तापमान पर रखने में कमी.
खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाले सामान के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र मौजूद नहीं था.
खाना बनाने और संभालने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत साफ-सफाई में कमी.
कर्मचारियों की मेडिकल जांच से जुड़े रिकॉर्ड में कमी.
कर्मचारियों के टीकाकरण से जुड़े रिकॉर्ड में खामी.
दस्ताने और एप्रन के सही इस्तेमाल और उसके रिकॉर्ड में कमी.
उपकरणों की नियमित देखभाल और मरम्मत से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे.
खाद्य पदार्थों की जांच की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी.
पानी की जांच की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी.