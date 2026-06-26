/DNA: फोर्टिस हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन, पीड़ित परिवार के आरोप पर दिल्ली सरकार ने जांच बिठाई

Fortis Hospital news: एक परिवार की शिकायत पर दिल्ली सरकार ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. उस परिवार का आरोप है कि पैसे के चक्कर में फोर्टिस अस्पताल ने मरीज का इलाज नहीं किया और उसे मर जाने दिया. ये गंभीर आरोप हैं और ऐसे आरोप बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पतालों पर लगना आम बात है और ये आम बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऐसे आरोपों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होती है. सवाल है, ये ब्रांडेड अस्पताल मरीजों की जान से कब तक खेलेंगे या ऐसे ही खेलते रहेंगे?
दिल्ली के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल में 4 जून को सुमित नाम का युवक आया था. दरअसल, सुमित को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया था. जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ इलाज कराने के लिए फोर्टिस अस्पताल आया था. सुमित के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने सुमित का इलाज करने से पहले एडवांस पेमेंट मांगा. एडवांस पेमेंट के तौर पर 30 हजार रुपए की रकम मांगी गई थी. सुमित के साथ आए दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सुमित के परिवार को बुलाया. तकरीबन एक घंटे बाद सुमित का परिवार पहुंचा और तब तक सुमित का इलाज नहीं किया गया. परिवार के मुताबिक इसी वजह से 28 साल के सुमित झा की मौत हो गई. नवंबर के महीने में सुमित की शादी होनी थी, लेकिन बदकिस्मती ने सुमित को उसके परिवार से छीन लिया.
सुमित के परिवार का आरोप है कि पहले तो उनके बेटे का समय से इलाज नहीं किया गया. जब वो शव लेने के लिए पहुंचे तो परिवार से 10 हजार रूपए लिए गए. अपने दर्द को लेकर सुमित का परिवार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पास पहुंचा था. परिवार की गुहार सुनने के बाद रेखा गुप्ता ने फोर्टिस अस्पताल की जांच के आदेश दिए.
#DNAमित्रों | फोर्टिस हॉस्पिटल पर दिल्ली सरकार का एक्शन, पीड़ित परिवार के आरोप पर सरकार ने जांच बिठाई
पैसे के लिए फोर्टिस ने मरीज को मरने दिया?#DNA #DNAWithRahulSinha #Delhi #FortisHospital #DelhiGovernment@rahulsinhatv pic.twitter.com/IYv0PDO3S8
— Zee News (@ZeeNews) June 26, 2026
फोर्टिस एक बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप है. इस ग्रुप के 30 से ज्यादा अस्पताल और सैकड़ों टेस्टिंग लैब्स हैं. सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भी फोर्टिस ग्रुप के अस्पताल चलते हैं. इतने बड़े ग्रुप के अस्पताल पर पैसे की वजह से इलाज ना करने का आरोप लगना वाकई संगीन है. जांच में अनियमितताओं का दावा सामने आ चुका है. अगर आरोप सिद्ध हुए तो ये न सिर्फ मेडिकल पेशे की नैतिकता बल्कि नियमों का भी उल्लंघन माना जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में चले परमानंद कटारा बनाम भारतीय संघ के मुकदमे के अनुसार - हर डॉक्टर या अस्पताल, चाहे वो निजी हो या सरकारी का ये कर्तव्य है कि वो आपात स्थिति में बिना किसी औपचारिकता या भुगतान का इंतजार किए तुरंत जीवन रक्षक इलाज दे. इस दिशा निर्देश का सीधा मतलब है अगर अस्पताल में कोई मरीज इमरजेंसी की स्थिति में आता है तो ना किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत है और ना किसी पेमेंट की. सबसे पहली जिम्मेदारी मरीज को समय से सही इलाज देना है.
अस्पतालों के लिए नियम शीशे की तरह साफ हैं. इन नियमों की उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं. इसी वजह से हमने फोर्टिस अस्पताल के प्रबंधन से बात की. ताकि इस घटना पर फोर्टिस का पक्ष सामने आ सके.
फोर्टिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा- 'हम मरीजों के इलाज और नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हैं. जैसे ही हमारे साथ इस घटना से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी, तो हम प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करेंगे. मरीज की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.'
आपने गौर किया, फोर्टिस अस्पताल ने अपने बयान में सुमित झा की मौत का सीधा जिक्र नहीं किया. क्या इसकी वजह फोर्टिस प्रबंधन के पास पूरी जानकारी ना होना है या फिर वजह कुछ और है? इसका जवाब तो फोर्टिस प्रबंधन को ही पता होगा, लेकिन एक रोगी के प्रति चिकित्सक का कर्तव्य क्या होता है. ये सदियों पहले महर्षि चरक ने परिभाषित कर दिया था.
चरक संहिता में इस परिभाषा को चरक शपथ कहा गया है. चरक शपथ में चिकित्सकों के लिए लिखा है - 'दिन हो या रात, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से रोगियों की सेवा करो. अगर अपनी रक्षा करनी पड़े तो ऐसे स्थिति में भी रोगी की चिकित्सा के लिए पूर्ण प्रयत्न करो.'
शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल का मामला अब सामने आया है. इस मामले की जांच जारी है, लेकिन हमारे देश में ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं. जब ब्रांडेड अस्पताल यानी बड़े नाम वाले अस्पतालों में मरीजों के साथ मुनाफाखोरी के दावे सामने आए. मरीज के इलाज से ज्यादा पेमेंट को प्राथमिकता देने के आरोप लगे.
जब हमने इस मुद्दे पर रिसर्च की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. इस जानकारी का आधार NPPA यानी नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की रिपोर्ट है.
कई मरीजों की मौत के बाद NPPA ने दिल्ली-NCR के चार बड़े अस्पतालों के बिलों का विश्लेषण किया था. इस विश्लेषण में सामने आया था कि बिल में मरीज को दवा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले थ्री वे स्टॉपकॉक की बहुत ज्यादा कीमत वसूली गई थी. थ्री वे स्टॉपकॉक वो उपकरण होता है जिसके जरिए दवा को सीधे मरीज की नसों में भेजा जाता है. अस्पतालों ने ये उपकरण 5 रुपए 77 पैसे के दाम पर खरीदा था. जबकि बिल में मरीज से इस उपकरण के तकरीबन 10 हजार रुपए लिए गए थे. यानी 1737 प्रतिशत ज्यादा. इसी तरह एड्रिनोर के 2 मिलीलीटर का एक इंजेक्शन अस्पताल को 14 रुपए 70 पैसे का पड़ा था. जबकि बिल में इस इंजेक्शन की कीमत 5318 रुपए ली गई. यह भी खरीद से 1192 प्रतिशत ज्यादा है.
दवाओं के साथ-साथ ब्रांडेड यानी प्राइवेट अस्पतालों पर एक और आरोप लगता रहा है. ये आरोप अस्पतालों के बेड से जुड़े हैं. इन आरोपों के मुताबिक अस्पताल में बेड के लिए जो शुल्क लिया जाता है, उसकी भी अलग-अलग कैटेगरी होती है.
अगर कोई मरीज नकद पैसे देकर भर्ती होता है तो उससे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं. अगर कोई मरीज अपना मेडिकल इंश्योरेंस यानी TPA के आधार पर एडमिशन लेता है तो उसे कुछ कम पैसा देना पड़ता है. अगर मरीज CGHS या फिर आयुष्मान जैसी सरकारी योजना के तहत भर्ती होता है तो सबसे कम पैसा लिया जाता है. जो आमतौर पर सामान्य शुल्क से 40 से 50 प्रतिशत कम होता है.
ऐसे आरोप बार-बार सामने आने की एक बड़ी वजह सिस्टम की लापरवाही भी है. वर्ष 2012 के CLINICAL ESTABLISHMENT RULE में साफ-साफ कहा गया है कि अस्पतालों के लिए मानक दर तय होनी चाहिए और ये जानकारी स्थानीय भाषा में प्रमुखता से प्रदर्शित होनी चाहिए. आज 14 साल बीत गए हैं. भारत के सिर्फ 11 राज्यों और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेशों ने इस नियम पर अमल किया है.
हेल्थ सिस्टम कब अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों में इलाज को लेकर कोई शिकायत है तो उसके निस्तारण की प्रक्रिया हम आपको जरूर बताएंगे. ताकि आपकी शिकायत पर उचित कार्रवाई हो सके.
आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर आपसे दवाओं के दाम में अधिक पैसा लिया गया है तो आप सरकार के फार्मा सही दाम पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. अगर इलाज के दौरान लापरवाही की गई है तो आप NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल से शिकायत कर सकते हैं.