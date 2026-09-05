/जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सोपोर में इस्लामिया मॉडल स्कूल की दो इमारतें और 6 दुकानें जब्त

Police Action Against Jamaat-e-Islami Jammu & Kashmir: जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित देश-विरोधी संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई जारी है. सोपोर पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत तय कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोपोर के डूरू इलाके में जमात से जुड़ी दो मंजिला दो इमारतें, छह दुकानें और दो कनाल ज़मीन ज़ब्त कर ली.
सोपोर पुलिस की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने डूरू में बने इस्लामिया मॉडल स्कूल की दो इमारतों, छह दुकानों और दो कनाल ज़मीन को जब्त कर लिया. यह स्कूल वर्ष 2022 से बंद है. डीसी के आदेश पर सोपोर पुलिस ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर जब्ती की यह कार्रवाई की.
अधिकारियों ने इस कार्रवाई को लगातार चल रही जांच का नतीजा बताया. इसका मकसद प्रतिबंधित संगठनों और उनसे जुड़े नेटवर्क की संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है. जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर अलगाववादी संगठन है. इस इस संगठन पर कई बार प्रतिबंध लग चुके हैं.
इस संगठन पर सबसे अहम कार्रवाई पुलवामा हमले के कुछ दिन बाद, 28 फरवरी 2019 को की गई थी. तब गृह मंत्रालय ने UAPA की धारा 3 के तहत JeI-J&K को पांच साल के लिए "गैर-कानूनी संगठन" घोषित किया था. इसके पीछे वजहें आतंकी संगठनों से उसके करीबी संबंध, उग्रवाद और आतंकवाद को समर्थन और देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने जैसे कारण बताए गए.
फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने इस प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियां जारी रखे हुए है. उन्होंने आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति को फिर से दोहराया.
2019 में लगे प्रतिबंध के बाद से, जांच एजेंसियों ने व्यवस्थित तरीके से JeI से जुड़ी संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की. राज्य जांच एजेंसी (SIA) और स्थानीय पुलिस ने कई जिलों में बड़ी संख्या में संपत्तियों को जब्त करने या उन्हें अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की. 2022 के आखिर तक, SIA ने लगभग 188 संपत्तियों की पहचान कर ली थी.
इसके बाद कई चरणों में संपत्तियों को अटैच करने की सूचना जारी की गई. इसमें उत्तरी कश्मीर के जिलों में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति और पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर में 122 करोड़ से अधिक मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां शामिल रहीं. इससे पहले अनंतनाग, शोपियां और अन्य इलाकों में जमीन, कमर्शियल बिल्डिंग और स्कूल की इमारतें जब्त की गईं.
जमात ए इस्लामी से जुड़े शिक्षण संस्थानों की भी जांच की गई. कई जिलों में JeI या उससे जुड़े संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों पर रोक लगाई गई या उन्हें बंद कर दिया गया. अधिकारियों ने कुछ मदरसों को भी UAPA के तहत गैर-कानूनी संस्थाएं घोषित किया, क्योंकि उन पर प्रतिबंधित समूह से जुड़े होने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप थे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने JeI और उससे जुड़े ट्रस्टों के खिलाफ टेरर-फंडिंग (आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने) की जांच के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की है और दस्तावेज, गैजेट्स व नकदी बरामद की है.
सोपोर में हाल ही में की गई संपत्ति की जब्ती इसी सिलसिले का हिस्सा है. डोरू स्थित इस्लामिया मॉडल स्कूल की इमारत 2022 से बंद थी; इसकी औपचारिक जब्ती उस कोशिश का एक और अहम कदम है, जिसका मकसद प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी संपत्तियों का इस्तेमाल गैर-कानूनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए होने से रोकना है.
इसका मकसद प्रतिबंधित संगठनों के वित्तीय और लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना और जम्मू-कश्मीर में कानून का शासन बनाए रखना है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई करने तथा यह सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया कि ऐसी संपत्तियों का इस्तेमाल गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए न किया जाए.