Lal Quila Blast Case: दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द

Delhi Blast Case Update: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके में बड़ा एक्शन लिया गया है. अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद कर दी गई है. एशोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन लेते हुए यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है. अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) ने हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है. संघ ने यह निर्णय विश्वविद्यालय की दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद ये कड़ा फैसला लिया गया है.

हरियाणा के फरीदाब में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द होने के बाद यह विश्वविद्यालय AIU के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची से बाहर हो गया है. दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजरें अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी पर जम गई थी. कभी ये यूनिवर्सिटी अपनी बेहतरीन अपडेटेड सुविधाओं के लिए जानी जाती थी लेकिन दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच में इस यूनिवर्सिटी के चा डॉक्टर उमर उन नबी, डा. शाहिद, डॉ. निसार-उल-हसन और डॉ. मुजम्मिल इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे.

यह एक ब्रेकिंग न्यूज है इस पर अपडेट जारी है