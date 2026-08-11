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NEET विवाद के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दीप्ति गौर मुखर्जी बनीं देश की नई हायर एजुकेशन सेक्रेट्री; विनीत जोशी की लेंगी जगह

New Higher Education Secretary News: NEET विवाद के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सीनियर आईएएस दीप्ति गौर मुखर्जी को देश की नई हायर एजुकेशन सेक्रेट्री नियुक्त किया गया है. वे इस पद पर विनीत जोशी की जगह लेंगी, जिन्हें पिछले महीने हटा दिया गया था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 11, 2026, 01:34 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:41 AM IST
NEET विवाद के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दीप्ति गौर मुखर्जी बनीं देश की नई हायर एजुकेशन सेक्रेट्री; विनीत जोशी की लेंगी जगह

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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