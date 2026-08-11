/NEET विवाद के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दीप्ति गौर मुखर्जी बनीं देश की नई हायर एजुकेशन सेक्रेट्री; विनीत जोशी की लेंगी जगह

विवाद के तूल पकड़ते ही केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तुरंत सख्त रुख अपनाया. सरकार ने पहले एनटीए के डीजी विनीत जोशी को हटाया. इसके बाद मामले की गहन जांच का जिम्मा CBI को सौंपा गया, जिसने देश भर में कई गिरफ्तारियां कीं. इसके अलावा, परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' लागू किया गया. NTA के कामकाज और परीक्षा सुधारों के लिए पूर्व इसरो प्रमुख की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई, जिसके बाद अब उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में यह बड़ा फेरबदल किया गया है.