/NEET विवाद के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दीप्ति गौर मुखर्जी बनीं देश की नई हायर एजुकेशन सेक्रेट्री; विनीत जोशी की लेंगी जगह

Deepti Gaur Mukerjee Higher Education Secretary News: केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक विवाद के बाद से खाली पड़ी हायर एजुकेशन सेक्रेट्री की कुर्सी पर नई तैनाती कर दी है. सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सीनियर ब्यूरोक्रेट दीप्ति गौर मुखर्जी को देश का नया हायर एजुकेशन सेक्रेट्री नियुक्त किया है. वे इससे पहले पहले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थीं.
दीप्ति गौर मुखर्जी ने इस पद पर आईएएस विनीत जोशी का स्थान लिया है, जिन्हें पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने पिछले महीने हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया था. दीप्ति गौर मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच की IAS हैं.
कार्मिक मंत्रालय द्वारा सोमवार देर रात जारी एक आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मुखर्जी को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी. उनके स्थान पर पल्लवी जैन गोविल अब कॉर्पोरेट मामलों की नई सचिव होंगी. वे अभी तक युवा कल्याण मामलों के मंत्रालय की सचिव थीं.
वहीं, एक अन्य फेरबदल में कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) सुशील कुमार लोहानी को अब भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है.
बताते चलें कि NEET-UG परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक विवाद के बाद से ही केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय लगातार विपक्ष और छात्रों के निशाने पर थे. इससे देश भर में लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा था, जिसके चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और उच्च शिक्षा विभाग की ढिलाई पर भी गंभीर सवाल उठ रहे थे. जिससे सरकार को खासी किरकिरी झेलनी पड़ रही थी.
पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों, युवाओं और अभिभावकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था. तेज धूप और बारिश के बावजूद कई दिनों तक चले इस प्रोटेस्ट में छात्रों ने पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की लगातार मांग उठाई. इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि सरकार को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा.
विवाद के तूल पकड़ते ही केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तुरंत सख्त रुख अपनाया. सरकार ने पहले एनटीए के डीजी विनीत जोशी को हटाया. इसके बाद मामले की गहन जांच का जिम्मा CBI को सौंपा गया, जिसने देश भर में कई गिरफ्तारियां कीं. इसके अलावा, परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' लागू किया गया. NTA के कामकाज और परीक्षा सुधारों के लिए पूर्व इसरो प्रमुख की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई, जिसके बाद अब उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में यह बड़ा फेरबदल किया गया है.